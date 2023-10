“Sognare e Creare… Insieme!” – Il Centro Medico Equilibrium di Avella porta avanti un Progetto Terapeutico per Bambini con Autismo”

Avella, 28 ottobre 2023 – Il Centro Medico Equilibrium di Avella ha avviato un progetto terapeutico innovativo intitolato “Sognare e Creare… Insieme!” per bambini con disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa, che ha preso il via oggi, sabato 28 ottobre 2023, si svolgerà tutti i sabato mattina dalle 9 alle 12 fino al 23 dicembre, offrendo un programma educativo e terapeutico mirato a supportare i bambini affetti da autismo.

Questo progetto rappresenta una pietra miliare nell’ambito dell’assistenza ai bambini con autismo nella comunità di Avella e oltre. Il Centro Medico Equilibrium, noto per il suo impegno nel campo della salute e del benessere, ha lavorato in collaborazione con esperti in terapia comportamentale e educatori specializzati per creare un programma su misura che risponda alle esigenze specifiche dei bambini con autismo.

Il programma “Sognare e Creare… Insieme!” è stato progettato per promuovere la crescita e lo sviluppo dei bambini attraverso l’uso di varie attività creative e terapeutiche. Ogni sabato, i partecipanti potranno partecipare a sessioni guidate che includono arte, musica, gioco, e attività sensoriali, mirate a stimolare l’apprendimento e a favorire l’interazione sociale.

La dottoressa Rosaria Guerriero del Centro Medico Equilibrium, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questo programma che unisce terapia e creatività per aiutare i bambini con autismo a sviluppare le loro abilità e a esplorare il mondo in un ambiente di sostegno. Siamo grati ai nostri esperti e a tutto il personale coinvolto in questo progetto”.

Questo progetto non solo offre supporto ai bambini con autismo ma fornisce anche un importante sostegno alle loro famiglie, offrendo loro una pausa necessaria e l’opportunità di scambiare esperienze con altri genitori.

Il “Sognare e Creare… Insieme!” del Centro Medico Equilibrium di Avella è destinato a diventare un punto di riferimento nella comunità per l’assistenza ai bambini con autismo e dimostra l’importanza di iniziative locali che cercano di migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie.

Per ulteriori informazioni sul programma e sul Centro Medico Equilibrium di Avella, è possibile visitare il sito web ufficiale o contattare direttamente il centro per conoscere i dettagli sulle modalità di partecipazione.