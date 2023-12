Sirignano: Formazione sull’uso del defibrillatore automatico esterno per la Sicurezza di tutta la Comunità

Nella suggestiva cornice del Palazzo Caravita a Sirignano, un passo significativo verso la sicurezza e la salute della comunità locale è stato compiuto ieri con la conclusione di un corso di formazione sull’uso del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). L’evento, organizzato con maestria e precisione, ha visto la partecipazione di cittadini desiderosi di acquisire competenze fondamentali nel campo del primo soccorso.

Il corso, volto a istruire i partecipanti sull’uso del DAE, ha rappresentato un importante passo avanti nella preparazione della comunità di Sirignano a fronteggiare situazioni di emergenza cardiaca. Gli obiettivi principali erano fornire agli intervenuti le conoscenze e le abilità pratiche necessarie per rispondere efficacemente a casi di morte cardiaca improvvisa o a disturbi che potrebbero portare a arresto respiratorio e cardiaco.

Il corso, tenuto presso il prestigioso Palazzo Caravita, ha rappresentato l’ultimo capitolo di una serie di incontri mandamentali sull’uso del DAE. Questi corsi, oltre a trasmettere competenze e abilità tecniche, hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare la comunità su un fenomeno così diffuso e, di conseguenza, così importante da conoscere e affrontare nel modo migliore.

Il ringraziamento va al dott. Maurizio D’onofrio e a tutti gli istruttori coinvolti, i quali, con la loro professionalità e disponibilità, hanno reso possibile la realizzazione di un corso di formazione di successo. La dedizione e l’esperienza di questi esperti hanno garantito un apprendimento efficace e la trasmissione di conoscenze vitali per affrontare situazioni critiche.

Un particolare riconoscimento va all’assessore Deborah Napolitano per l’ottima organizzazione dell’evento, che ha contribuito a rendere l’iniziativa non solo educativa ma anche coinvolgente e ben strutturata.

Il corso di formazione sul DAE a Sirignano è stato molto più di un semplice evento educativo; è stato un passo concreto verso la creazione di una comunità più sicura, in cui ogni cittadino è dotato delle competenze necessarie per intervenire in situazioni di emergenza e salvare vite. L’impegno dimostrato da tutti i partecipanti e dagli organizzatori evidenzia il valore che la comunità attribuisce alla propria sicurezza e benessere collettivo.