Sirignano, approvato il bilancio di previsione 2026 (foto)

Consiglio comunale all’insegna del confronto tecnico e della sostanziale serenità a Sirignano, dove nella Serata di ieri l’assise cittadina ha discusso e approvato il bilancio di previsione 2026. Una seduta senza particolari tensioni politiche, caratterizzata più dall’analisi dei numeri che da scontri tra maggioranza e opposizione.

Il documento contabile è stato approvato con sei voti favorevoli della maggioranza e due contrari dell’opposizione, rappresentata dai consiglieri Amodeo e Cillo. A sostenere il bilancio sono stati i consiglieri Fusco, Belloisi, De Carlo,Colucci (Pasinato), Ruberto, Peluso, insieme al sindaco Antonio Colucci.

Si tratta di un bilancio definito di rigore, pensato per garantire stabilità all’ente dopo una fase complessa, ora considerata alle spalle. L’amministrazione guarda con maggiore fiducia al futuro, ponendo le basi per una programmazione che punta alla ripresa e allo sviluppo del territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta, nel corso del 2026, ai progetti dedicati all’occupabilità delle nuove generazioni, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’emigrazione giovanile e creare nuove opportunità locali. La consapevolezza delle difficoltà resta, ma l’impegno dichiarato è quello di lavorare per costruire prospettive concrete e durature per il paese.

Un passaggio amministrativo importante che apre ora la fase attuativa, chiamata a trasformare le previsioni di bilancio in interventi reali per la comunità di Sirignano.