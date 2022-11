Shopping online: quando è il black friday 2022?

Anche in Italia da anni, ormai, un evento che i consumatori attendono con ansia, durante il mese di novembre, è il Black Friday, dato che, per l’intera giornata, gli interessati hanno la possibilità di trovare presso i migliori portali di riferimento del settore i prodotti che hanno sempre desiderato o di cui hanno bisogno a prezzi notevolmente ridotti.

Per tale ragione, non è un caso che si registri annualmente un trend positivo di acquisti online in più settori commerciali.

In effetti, questa giornata promozionale, nonostante sia nata negli Stati Uniti, ormai ha coinvolto non solo l’Italia ma anche il resto del Mondo diventando in questo modo un fenomeno globale.

Naturalmente, per sfruttare appieno il “venerdì nero”, è importante valutare in anticipo i prodotti che si vogliono acquistare, effettuando tutti gli approfondimenti tecnici al fine di riuscire sia a ottimizzare la giornata che a risparmiare energia, tempo e denaro.



Dal Black Friday al Cyber Monday: le date da tenere d’occhio nel 2022

Nel dettaglio, le date del Black Friday 2022 includono non soltanto il 25 novembre, vale a dire il venerdì immediatamente successivo al Ringraziamento statunitense, ma anche i due giorni successivi del 26 e 27.

Il tutto si conclude poi con il Cyber Monday, ossia il lunedì dopo il weekend del ringraziamento, che quest’anno sarà il 28 novembre, una giornata dedicata principalmente agli sconti sui prodotti tech.

Tra l’altro, visto il successo riscontrato tra gli amanti dello shopping, i commercianti hanno deciso di introdurre la Black Week: ciò significa che le offerte iniziano dal lunedì che precede il venerdì nero al lunedì successivo.

In altri termini, i consumatori interessati hanno l’opportunità di trovare, durante la settimana, gli articoli adatti alle loro necessità a prezzi davvero vantaggiosi, dagli elettrodomestici ai prodotti per la casa o di bellezza, come anche l’abbigliamento, la tecnologia e molto altro.

In realtà, questo periodo risulta essere fondamentale anche per tutti coloro che preferiscono acquistare in largo anticipo il perfetto regalo di natale per chi si ama o per se stessi avendo, oltretutto, l’occasione di concludere dei veri e propri affari.

In conclusione, è bene precisare che, al di là dei negozi fisici, essendo le offerte garantite principalmente dai portali online gli utenti possono procedere alla vendita comodamente da casa o in qualunque luogo in cui si trovino usufruendo del loro smartphone, pc o tablet.



Le origini del Black Friday: dagli Stati Uniti al resto del mondo

Oltre a ciò che è stato detto sino ad ora, in questa sede si andrà a scoprire le origini di questo evento straordinario.

Innanzitutto, si rammenta che, in merito a ciò, vi sono diverse teorie: alcuni sostengono che la nascita del Black Friday risalga agli inizi del XX secolo in quanto coincide con i saldi effettuati da Macy’s di New York il giorno successivo al Ringraziamento.

Mentre, secondo altre versioni, si ha la sua origine negli anni 50 del secolo scorso a Philadelphia, visto che questo termine veniva utilizzato dai poliziotti i quali erano costretti a sostenere doppi turni di lavoro per tenere sotto controllo la folla che si era recata a fare shopping pre-natalizio.



Infatti, con il termine black si fa riferimento al colore nero sia delle automobili che intasavano le strade in cui erano collocati la maggior parte delle attività commerciali sia della penna utilizzata dai negozianti per scrivere le cifre degli utili nei loro libri contabili.

Da ultimo, come è stato accennato in precedenza, il venerdì nero con i tutti i suoi vantaggi, nonostante le sue origini statunitense, si è espanso in tutta Europa e non solo, conquistando soprattutto molti consumatori italiani.