Servizi straordinari per il controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino: arresti, denunce e fogli di via

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Il nuovo dispositivo di controllo sviluppato dall’analisi dei recenti furti (che prevede servizi di vigilanza nei pressi dei caselli autostradali, posti di blocco sulle principali arterie, nonché posti di controllo e vigilanza dinamica nei centri urbani e in quelle aree più sensibili al fenomeno), sta continuando a dare i suoi frutti.

Numerose le pattuglie impiegate (con personale sia in divisa che in borghese) di giorno e di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna.

Centinaia i veicoli fermati e le persone identificate quotidianamente.

In tale contesto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno continuato a presidiare soprattutto i comuni di Montemiletto, Venticano, Mirabella Eclano e Sturno.

Proprio in quest’ultimo centro, in orario notturno una pattuglia ha intercettato un veicolo condotto da un 40enne della provincia di Napoli, con a carico svariati precedenti di polizia. L’uomo è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio poiché, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, non ha fornito ai Carabinieri una valida giustificazione in merito alla sua presenza in Sturno.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno effettuato una serie di servizi principalmente a Montoro, Solofra e Serino.

Nell’ambito di tali servizi:

– un ventenne di Serino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “Illecita detenzione di stupefacenti”: all’esito di perquisizione domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto e sequestrato circa 3 grammi di cocaina, in parte recuperata dopo che il giovane aveva tentato di disfarsene, gettandola dalla finestra. Oltre alla droga è stata sottoposta a sequestro la somma di 1.260 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio;

– un 52enne di Salerno è stato denunciato per “Furto aggravato”, perpetrato all’interno di un supermercato di Montoro: avrebbe asportato prodotti cosmetici per un valore di circa 200 euro;

– a Volturara Irpina un 50enne del posto è stato arrestato per aver violato gli obblighi della detenzione domiciliare cui era sottoposto;

– un 30enne della provincia di Napoli è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, scaturito da condanne inflitte per reati in materia di stupefacenti: dovrà scontare circa 15 anni di detenzione;

– un 27enne di origini slovacche, senza fissa dimora e noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato in nottata a Serino. Anche per lui, che non è stato in grado di giustificare la sua presenza in quel comune, è scattato l’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio;

– un giovane di Montoro, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa per uso di stupefacenti. La droga è stata sequestrata.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori, rimane alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.