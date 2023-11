AVELLA. Domani, sabato, alle 11 l’ultimo saluto a Francesco Estatico, il 35enne morto per un bybass gastricoi

Avella si prepara a dire addio a Francesco Estatico, il giovane 35enne deceduto a seguito di complicazioni dopo un intervento di bypass gastrico. I funerali si terranno domani alle 11 presso la chiesa San Giovanni, dove la comunità avellana si riunirà per onorare la memoria di questo giovane sfortunato.

Francesco Estatico aveva affrontato tre delicati interventi nell’arco di pochi giorni presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, un percorso medico che, purtroppo, non ha portato al risultato sperato. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità, e domani i suoi concittadini si raduneranno per offrire il loro ultimo saluto.

Nella giornata odierna, è stata eseguita l’autopsia che mira a far luce sulle circostanze della morte di Francesco. Un passo necessario per comprendere appieno le cause di questo tragico destino e per fornire alla famiglia le risposte che cercano in un momento così difficile.

La chiesa San Giovanni diventerà il luogo in cui la comunità avellana si stringerà attorno alla famiglia di Francesco, condividendo il dolore e cercando di lenire le ferite di una perdita così dolorosa. Il ricordo di questo giovane resterà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, e Avella si unirà nel cordoglio per commemorare una vita interrotta troppo presto.