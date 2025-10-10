Serie D – Girone H: il programma completo della 7ª giornata

Domenica 12 ottobre, ore 15.00 – Sfide in equilibrio e grande attesa in vetta alla classifica
Torna in campo la Serie D – Girone H per la 7ª giornata di campionato, in programma domenica 12 ottobre. Il torneo, ancora nelle sue fasi iniziali, si conferma equilibrato e incerto, con diverse squadre raccolte in pochi punti e ogni settimana capace di ridisegnare la graduatoria.
Le partite della 7ª giornata
Ore 15:00
• F.C. Pompei – Paganese Calcio 1926
• Francavilla – FBC Gravina
• Sarnese 1926 – Real Normanna
• Virtus Francavilla – Città di Fasano
Ore 15:30
• Barletta 1922 – Ferrandina
• Manfredonia Calcio 1932 – Martina Calcio 1947
• Nardò – Afragolese
• Real Acerrana 1926 – Heraclea Calcio
Ore 16:00
• Fidelis Andria – Nola 1925
Classifica del Girone H (dopo 6 giornate)
1. Città di Fasano – 14 punti
2. Martina Calcio 1947 – 14
3. Fidelis Andria – 11
4. Paganese Calcio 1926 – 10
5. Afragolese – 10
6. Heraclea Calcio – 10
7. Virtus Francavilla – 9
8. Barletta 1922 – 9
9. Francavilla – 8
10. Nola 1925 – 8
11. Sarnese 1926 – 7
12. Ferrandina – 7
13. F.C. Pompei – 6
14. Real Normanna – 5
15. FBC Gravina – 5
16. Nardò – 5
17. Manfredonia Calcio 1932 – 4
18. Real Acerrana 1926 – 3
Con 34 giornate complessive, il campionato è ancora lungo e ogni risultato può modificare sensibilmente la classifica. Le distanze sono minime e ogni squadra, dall’alto al basso della graduatoria, ha ancora margine per cambiare passo.
Il Girone H si conferma tra i più competitivi e imprevedibili della Serie D, con tanti derby regionali e sfide di grande tradizione che promettono spettacolo anche in questa settima giornata.