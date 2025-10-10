Serie D – Girone H: il programma completo della 7ª giornata

Domenica 12 ottobre, ore 15.00 – Sfide in equilibrio e grande attesa in vetta alla classifica

Torna in campo la Serie D – Girone H per la 7ª giornata di campionato, in programma domenica 12 ottobre. Il torneo, ancora nelle sue fasi iniziali, si conferma equilibrato e incerto, con diverse squadre raccolte in pochi punti e ogni settimana capace di ridisegnare la graduatoria.

Le partite della 7ª giornata

Ore 15:00

• F.C. Pompei – Paganese Calcio 1926

• Francavilla – FBC Gravina

• Sarnese 1926 – Real Normanna

• Virtus Francavilla – Città di Fasano

Ore 15:30

• Barletta 1922 – Ferrandina

• Manfredonia Calcio 1932 – Martina Calcio 1947

• Nardò – Afragolese

• Real Acerrana 1926 – Heraclea Calcio

Ore 16:00

• Fidelis Andria – Nola 1925

Classifica del Girone H (dopo 6 giornate)

1. Città di Fasano – 14 punti

2. Martina Calcio 1947 – 14

3. Fidelis Andria – 11

4. Paganese Calcio 1926 – 10

5. Afragolese – 10

6. Heraclea Calcio – 10

7. Virtus Francavilla – 9

8. Barletta 1922 – 9

9. Francavilla – 8

10. Nola 1925 – 8

11. Sarnese 1926 – 7

12. Ferrandina – 7

13. F.C. Pompei – 6

14. Real Normanna – 5

15. FBC Gravina – 5

16. Nardò – 5

17. Manfredonia Calcio 1932 – 4

18. Real Acerrana 1926 – 3

Con 34 giornate complessive, il campionato è ancora lungo e ogni risultato può modificare sensibilmente la classifica. Le distanze sono minime e ogni squadra, dall’alto al basso della graduatoria, ha ancora margine per cambiare passo.

Il Girone H si conferma tra i più competitivi e imprevedibili della Serie D, con tanti derby regionali e sfide di grande tradizione che promettono spettacolo anche in questa settima giornata.