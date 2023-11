Seminario sull’Importanza del 4 Novembre e della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale a Sperone

Sperone sarà il palcoscenico di un importante evento che celebra il 4 novembre e la vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Questo seminario è stato organizzato grazie all’iniziativa del dirigente nazionale e direttore della scuola politica Fdi, il Prof. Gherardo Marenghi, del consigliere comunale di Sperone e dirigente provinciale Fdi, il Prof. Pasquale Muccio, e del Dott. Pellegrino Peluso, consigliere comunale di Sirignano e segretario provinciale di Gioventù nazionale.

L’evento si terrà lunedì 6 novembre 2023 alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Sperone. Sarà una preziosa occasione per riflettere sull’importanza del 4 novembre, una data che rappresenta un simbolo di unità nazionale e di riconoscenza per coloro che hanno combattuto per difendere la libertà e la pace.

Il seminario sarà moderato dal giornalista e dirigente provinciale di Fdi, Enzo Pecorelli, che guiderà la discussione in modo informativo e coinvolgente. Saranno presenti importanti relatori, tra cui il deputato Gianfranco Rotondi, noto per il suo impegno politico e la sua conoscenza storica.

Inoltre, l’evento sarà onorato dalla presenza del sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, che porterà un saluto alla comunità locale, rafforzando così l’importanza dell’unità e della storia condivisa.

Questo seminario offre l’opportunità di approfondire la comprensione della Prima Guerra Mondiale e del 4 novembre, ricordando il coraggio di coloro che hanno lottato per i valori fondamentali che oggi godiamo. È un momento di riflessione e apprezzamento per la storia e la cultura italiane, che hanno contribuito a plasmare il nostro paese in ciò che è oggi.