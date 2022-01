SCUOLA. Il “maltempo” fa chiudere le scuole nel Baianese

La sentenza del Tar che ha sospeso l’ordinanza De Luca, che prevedeva la chiusura delle scuole fino alla secondaria di primo grado per il mese di gennaio, ha creato non pochi disagi ai sindaci e presidi del mandamento che si sono trovati di punto e a capo a riaprire le scuole. Ma le cattive condizioni meteo, per l’ondata di freddo e vento che da oggi interessa il territorio baianese, ha dato una mano ai primi cittadini, che di comune accordo hanno emesso ordinanza di chiusura delle scuole per allerta meteo fino a mercoledì 12 gennaio compreso. A preoccupare è il forte vento che soffia sulla bassa Irpinia. Tutto ciò permetterà agli alunni di rimanere ancora qualche giorno a casa in DAD, laddove previsto, e ai sindaci di organizzarsi meglio per un rientro a scuola in sicurezza visto il numero alto dei contagi. L’unico comune non ancora allineatosi a questa decisione è quello di Sperone che con un post del sindaco Alaia ha comunicato la regolare riapertura.

Ecco le ordinanze

