Scossa nel Comune di Sperone: Tecnico Comunale si dimette. La nota del Gruppo di opposizione “Sperone Libera Arcobaleno”

Cari concittadini, è con un senso di responsabilità e urgenza che ci rivolgiamo a voi in merito alla recente dimissione del Tecnico Comunale, arch. Arturo Graziano, del 18 marzo 2024. Questa notizia ha scosso la stabilità amministrativa del nostro Comune e potrebbe avere conseguenze significative sul fronte dei servizi pubblici e della gestione dei progetti in corso.

Il Gruppo Politico #Sperone #Libera #Arcobaleno è impegnato nel garantire il benessere e il progresso della nostra comunità. È nostro dovere fornire chiarezza e agire con determinazione in momenti critici come questo.

La mancanza di un Tecnico Comunale potrebbe compromettere la continuità dei servizi essenziali offerti ai cittadini e rallentare l’avanzamento dei progetti pubblici in corso. Tuttavia, ci impegniamo a garantire che ciò non accada. Collaboreremo con le autorità competenti per garantire che i servizi comunali non subiscano interruzioni e che i lavori in corso vengano completati senza intoppi.

Come Consiglieri Comunali del Gruppo Politico Sperone Libera Arcobaleno, Giuseppe Perna e Angelo Cantalupo, ci assumiamo l’impegno di vigilare attentamente sulla situazione e di tenervi costantemente informati su ogni sviluppo. Saremo sempre a disposizione per ascoltare le vostre preoccupazioni e le vostre proposte.

Vi invitiamo a consultare la delibera di giunta allegata a questa comunicazione per ulteriori dettagli sulla situazione attuale. Restiamo fiduciosi nel superamento di questa fase e nell’assicurare la stabilità e la prosperità del nostro amato Comune di Sperone.

Cordiali saluti,

I Consiglieri Comunali, Giuseppe Perna e Angelo Cantalupo Gruppo Politico