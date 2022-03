SCAFATI (SA). Final Eight di Coppa Italia al via. Si inizia contro la Novipiù Casale M.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Domani, venerdì 11 marzo prenderanno il via le Final Eight di Coppa Italia del campionato di serie A2. Si affronteranno in campo neutro le otto migliori formazioni della categoria, classificatesi tra il primo ed il quarto posto di ciascun raggruppamento (gironi verde e rosso) al termine del girone di andata. Si procederà ad eliminazione diretta, in una gara secca: andrà avanti nella competizione la squadra che si aggiudicherà ogni singolo incontro, a partire dai quarti di finale (che si disputeranno al PalaTricalle di Chieti), per poi passare nelle semifinali di sabato e fino alla finalissima di domenica (i cui turni si disputeranno invece al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi).

La Givova Scafati, che ha chiuso al primo posto il girone verde, inaugurerà la competizione, scendendo in campo alle ore 13:00 contro la Novipiù Casale Monferrato, che invece è arrivata quarta nel girone rosso.

Molti dubbi gravitano intorno alla presenza in campo dello statunitense Clarke, che sta ancora completando il ciclo di terapia riabilitativa dopo il problema muscolare che lo ha costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina nell’ultimo match di campionato a Osimo (An), contro la Ristopro Fabriano.

