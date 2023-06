SAVIANO. Si è svolto il Primo raduno BIKERS

Il giorno 11 Giugno 2023, presso il piazzale comunale di Saviano E. De Nicola, si è svolto il 1° Raduno BIKERS Saviano. La manifestazione, organizzata dal Presidente dell’Associazione “Insieme si può” Michele Ambrosino, ha rappresentato per i cittadini un momento sociale completo per il progresso culturale e storico del territorio, facendo rivivere ai numerosi presenti attimi suggestivi e coreografici della crescita tecnologica e meccanica. Quest’ anno al raduno, gli amatori e curiosi hanno potuto ammirare, presso il parcheggio Comunale “E. De Nicola”, numerosi esemplari di Motocicli di diverse epoche e osservare i colori e i diversi telai di un tempo. Il Programma del Raduno si è svolto nel modo seguente: alle ore 9.00 Accoglienza e saluti istituzionali, per poi seguire con l’incontro dei bimbi e distribuzione dei Cadget; Alle ore 11,30 Benedizione solenne delle moto officiata dal Sac Don Andrea Pesapane, parroco della Chiesa di S.Michele Arc.- Saviano ;Alle ore 12,00 Aperitivo gratis per tutti, con musica Dj set ed animazione per i bambini. I proprietari delle moto, orgogliosi di possedere pezzi storici di notevole valore, si sono compiaciuto di esporre al pubblico il proprio esemplare originale e perfetto nei colori e nella struttura. Hanno concluso l’evento I saluti e i ringraziamenti degli organizzatori a tutti i partecipanti e un invito a sostenere l’Associazione “Insieme si può”, affinchè si possa costruire un mondo migliore con la ricerca scientifica. (Pasquale Iannucci)