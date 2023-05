SAVIANO. Premio “A.Ciccone”, si è svolta la XXIX edizione

L’I.C. “2 A. Ciccone” di Saviano nel giorno 18 Maggio 2023, presso L’Auditorium di Saviano, si è svolto la XXIX Edizione del Premio “A.Ciccone”. Nel concorso, organizzato abilmente dal Vice Preside Prof. Domenico Alfieri e coadiuvato con maestria dalla Referente Prof.ssa Nunziata Stefania, sono stati premiati 5 vincitori per la prova artistica e 5 vincitori per la prova letteraria. La referente del Concorso dopo l’introduzione, ha passato la parola alla D.S. Prof.ssa Carolina Serpico, che ha salutato la numerosa platea presente ed ha rivolto i complimenti e gli elogi al gran numero di alunni eccellenti che hanno messo in risalto le qualità positive dell’ I.C. di Saviano. Il Concorso, promosso dal Comune di Saviano, in onore del grande personaggio storico savianese A. Ciccone, si svolge ogni anno nella Scuola Media e permette ai ragazzi di approfondire e capire il pensiero dell’illustre parlamentare, attraverso lo studio del testo di Vincenzo Ammirati “A.Ciccone” pubblicato nel 1993.. Alla manifestazione sono intervenuti: il Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli, che ha elogiato tutti i partecipanti ed ha ribadito che la cultura e lo studio formano la conoscenza, la struttura e la sensibilità ideali per i giovani del domani. Ha fatto seguito l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale di Saviano Salvatore Falco, che ha messo in risalto le qualità e i pregi dell’educazione scolastica. Alla XXIXª Edizione del Premio A. Ciccone, hanno partecipato 65 alunni di cui 37 per la prova letteraria e 28 per la prova grafica. I partecipanti si sono cimentati nella seguente traccia: L’illustre A.Ciccone affermava in una delle sue massime “che la buona istruzione è un pregio e la buona educazione è un dovere, il diritto all’istruzione e all’educazione, è documentato in molti documenti legislativi……..Tenendo presente questa massima, ll candidato esponga, alla luce di quanto detto, il proprio pensiero con riflessioni personali e critiche.” La Commissione esaminatrice, composta dai Docenti di Materie Letterarie Prof.sse: Squillante Paola e Peluso Antonella e delle Materie Artistiche: Prof.ssa Serrato Concetta e Prof. Falco Francesco, ha giudicato i seguenti Vincitori: Prova letteraria 1° Classificato: Franzese Giorgia, 2° Classificato Portogallo Noemi, 3° Classificato: Ambrosino Maria Carmela, 4° Classificato: Esposito Anna 5° Classificato: Trinchese Chiara. Prova Grafico Pittorica 1° Classificato: Lubrano Lucia, 2° Classificato: Napolitano Angela, 3° Classificato: Falco Miriam, 4° Classificata: Allocca Rosanna, 5° Classificato: Martorelli Noemi. L’incontro culturale si è concluso con i saluti e gli auguri della Preside a tutti gli alunni che fra poco lasceranno le Scuola Media. (Pasquale Iannucci)