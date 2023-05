SAVIANO (NA). Concorso Letterario “Raffaele Allocca”, si è svolta la premiazione

Nell’atrio d’ingresso dell’I.C. “A. Ciccone” di Saviano, il 19 Maggio 2023 alle ore 17’30, si è svolta la Premiazione del Concorso Letterario “Raffaele Allocca”. Il Concorso, promosso dal figlio dell’Onorevole Dott. Giuseppe Allocca., con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Saviano, in memoria del grande personaggio savianese, è giunto alla XXVª Edizione. L’evento culturale ha coinvolto, come sempre, con impegno e interesse, un gran numero di studenti di terza media, i quali hanno espresso, attraverso la propria conoscenza culturale acquisita durante il percorso scolastico della scuola i valori dell’illustre parlamentare di Saviano. I Figli dell’Onorevole, a decorrere dall’anno scolastico 1996/97, per suggellare il ricordo del caro papà, che ha dedicato la sua vita ai principi e agli ideali per lo sviluppo sociale del paese, hanno messo a disposizione degli alunni della scuola Media, per il completamento della formazione culturale, un concorso letterario con tre Borse di Studio e un Premio Stampa, da assegnare ai primi quattro lavori giudicati più validi e meritevoli. L’evento, organizzata dal Dott. Giuseppe Allocca che ha introdotto la manifestazione evidenziando il messaggio del caro papà “Studio e libertà”, ò stato condotto dalla Prof.ssa Filomena Carrella, Il Concorso si è sviluppato con l’intermezzo musicale eseguito dal Violoncello del Prof. Vladimiro Kosachi . Al Concorso sono intervenuti numerosi Dirigenti Scolastici, Funzionari della Politica e del Sociale e Giornalisti di varie testate. La traccia della prova è stata la seguente “Il tema dell’integrazione richiama inevitabilmente quello dell’immigrazione, entrambe rappresentano delle sfide per l’odierna società. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, quali evidenziano un notevole incremento dei flussi migratori, risulta di fondamentale importanza attuare un programma di strategie e politiche di integrazioni In quest’ottica risulta fondamentale sviluppare una rete di relazioni e di scambi per favorire l’incontro con le diverse culture in vista di una civile convivenza. Rifletti sui fattori e le azioni che concorrono a promuovere la cultura dell’accoglienza affinche l’integrazione non resti soltanto un ideale, ma trovi pieno riscontro nella realta.” La Commissione, composta dai Docenti di Materie Letterarie Prof.sse: Nappi Brigida e Anna Luisa Briguori , ha selezionato e premiato i seguenti lavori:

1° Classificato: Esposito Anna 3F; 2 Classificato: Falco Miriam 3G, 3° Classificato: Perretta Sara 3C; 4° Classificato: Bianco Marianna 3G – (Premio Stampa) L’incontro culturale si è concluso con i saluti e gli auguri a tutti gli alunni per il prosieguo dello studio futuro. (Pasquale Iannucci).