Saviano: parte lunedì la mensa scolastica

Partirà lunedì 3 ottobre il servizio di refezione scolastica che interessa una platea di 357 alunni delle scuole primarie e dell’infanzia dei plessi Sant’Erasmo, Capocaccia, Fressuriello, Allocca, Musco e della scuola media Ciccone. Il menù giornaliero è realizzato in collaborazione con la competente ASL NA3 Sud per una sana alimentazione e corretti stili di vita. Ad aggiudicarsi la gara per il servizio è stata la ditta Sagifi.

Anche per questo anno scolastico, i genitori potranno acquistare su apposita piattaforma per ogni figlio che usufruiranno del servizio mensa un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato. Un sistema che evita di prenotare giorno per giorno il pasto mentre va effettuata la comunicazione dell’assenza attraverso i seguenti canali: tramite PC da Portale Genitori https://www6.itcloudweb.com/savianoportalegen ,disponibile nell’area dedicata “Servizio di refezione scolastica e prenotazione dei pasti” presente nella home page del sito istituzionale www.comune.saviano.na.it; Tramite APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS, ANDROID e Windows Phone scaricabile dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet.

Con la modalità operativa di disdetta tramite tecnologia SET (Applicazione per Smartphone iOs, Android e Windows Phone) con pochi e semplici passaggi l’utente potrà richiedere il pasto in bianco, disdire il pasto, disdire il servizio per più giorni (assenza lunga) e riattivarlo nuovamente in caso di necessità.

Sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza digitando le proprie credenziali su apposito sito comunicato a tutti i genitori dall’ufficio competente.