SAVIANO. L’ultimo saluto alla piccola Maria. Don Paolino: “Ci sorride dal Paradiso e continuerà a sorriderci ogni giorno”

A dare la benedizione alla piccola bara bianca che questa mattina a varcato purtroppo la soglia del cimitero di Saviano è stato il giovane prete don Paolino Franzese, Parroco della Chiesa dell’Immacolata–Saviano. Ecco i punti salienti del suo saluto alla piccola Maria: “Carissimi Enza e Sabatino, non abbiamo parole davanti al vostro immenso dolore, vorremmo saper compiere miracoli, proprio come faceva Gesù e potervi restituire la vostra piccola Maria, ma siamo incapaci di fare questo, l’unica cosa che possiamo fare è starvi accanto e ricordarvi che la Fede ci insegna che Maria non è in questa piccola bara bianca, ma è in cielo, tra gli Angeli e con Dio! Lei in questo momento ci sorride dal Paradiso e continuerà a sorriderci ogni giorno dal Paradiso! Oggi tutto dovrebbe per un attimo tacere e far parlare solo la piccola Maria! Facciamo parlare la sua gioia, la sua semplicità, il suo amore, la sua tenerezza, il suo stupore! Facciamoci tutti come Maria: piccoli; perché Gesù un giorno disse: “se non vi convertite e non diventare come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.” (Mt.18,3).

