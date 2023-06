SAVIANO. Celebrata la festa della Repubblica con il corteo degli alunni del Primo Circolo didattico

Il 2 Giugno 2023, mentre a Roma le frecce tricolori sfrecciavano nel cielo dell’altare della Patria per commemorare il valore del sacrificio di chi ha dato la vita per la difesa della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Saviano un corteo di Bambini delle classi V: A-B-C guidati dalle relative Insegnanti di Classe: Nusco, Giugiano, Scala, del 1° C.D. di Saviano, munito di tricolore, ha sfilato per giungere in Piazza Vittoria e celebrare l’anniversario della Festa della Repubblica, presso il monumento dei caduti in guerra. L’avvenimento commemorativo celebra, pertanto, la Festa di tutti gli Italiani che con votazione popolare si sono dichiarati favorevoli alla Repubblica rispetto alla Monarchia. A Saviano, la sfilata degli alunni è stata accompagnata dal ritmo dell’Inno Nazionale e dallo sventolio del tricolore alla presenza dei numerosi cittadini e le Autorità: il Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli, la Vice Sindaco Avv. Carmela Vecchione e dagli Assessori del Comune di Saviano: Dott. Leonardo Perretta, Prof. Salvatore Falco, la dott.ssa Gemma Pacchiano, l’ing. Gennaro Falco e vari Consiglieri Comunali; le Autorità Militari: il Mar.Capo Belloisi Domenico, della Stazione Carabinieri di Saviano, la Comandante Starace Giuseppa di Vico Equense e la Protezione Civile di Saviano guidata dal Com. Aniello Iovino. Dopo il rito dell’alzabandiera eseguita dal veterano Giuseppe Buonaguro e il discorso del Primo Cittadino, da cui è emerso la sua compiacenza nell’affermare i tre obiettivi della Nazione: Libertà, Lealtà ed Uguaglianza, sono state benedette le due Corone d’Alloro dal Sac. Don Andrea Pesapane e deposte sul sagrato del Monumento dei Caduti e del Milite ignoto di Piazza Vittoria. La manifestazione si è conclusa con i saluti, l’omaggio del Sindaco ai bambini del testo della Costituzione e i ringraziamenti alla Ditta Vencicci che ha curato gli effetti sonori e tecnici della cerimonia. (Pasquale Iannucci)