SANT’Oggi. Venerdì 5 gennaio la chiesa celebra san Giovanni Nepomuceno, san Edoardo III

5 gennaio: beata Maria Repetto, nacque a Voltaggio (Alessandria) il 31 ottobre 1807. Essendo la prima di 11 figli, aiutò la mamma nelle faccende domestiche, pronta nell’ubbidienza, assidua nella preghiera, generosa verso i bisognosi. Dava quanto aveva: i suoi risparmi, le sue robe, dava specialmente se stessa, facendosi la serva di tutti per portare tutti a Dio. Di famiglia signorile, rassettava le case dei contadini, rammendava le loro vesti, assisteva i loro infermi, prodigandosi perfino di notte. Così fino a 22 anni, quando fu libera di seguire la voce di Dio che la voleva sì al servizio dei poveri, ma in una dimensione di vita consacrata. A tal fine, il 7 maggio 1829, disse addio al mondo ed entrò, come postulante, tra le suore genovesi di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario (brignoline). Maria vi fu ammessa, dopo due anni di prova, il 15 agosto 1831. Qualche anno prima, vi era stata ammessa anche la sorella minore Giuseppina, che trasferita poi a Roma, morì vittima di carità, assistendo i colerosi. Altre due sorelle abbracciarono due diversi Istituti religiosi, mentre l’ultima, rimasta nel mondo, morì sotto una tormenta di neve nel recare il suo aiuto ad una piccola parrocchia sperduta tra i monti. L’unico fratello, consacrato sacerdote, morì ancor giovane con fama di santità. Ecco i frutti di un’educazione veramente cristiana. Maria, che aspirava ad una vita claustrale, trascorsi i primi anni di religione nel laboratorio come rammendatrice e ricamatrice in una continua elevazione di preghiere, fecondate dal sacrificio; ma quanto, nel 1835 e nel 1854, la città di Genova cadde in preda ad una furiosa epidemia di colera, ella, incurante del pericolo, corse intrepida al capezzale dei morenti, tra i letti, aiutando, confortando. Cessato il flagello, dopo mesi e mesi di dedizione completa, se ne tornò silenziosa in convento come chi non ha fatto nulla, ma solo il suo dovere. Nel 1868 le brignoline si trasferirono a Marassi per permettere la costruzione della stazione di Genova Brignole e la fama di santità andò crescendo di giorno in giorno quando ella assunse l’ufficio di portinaia, che la mise a contatto continuo con un pubblico bisognoso spesso di pane e più spesso di luce soprannaturale. Ai primi ella dava l’obolo della carità e nessuno se ne andava da lei senza un aiuto. Ai secondi, desiderosi di conforto, ella sapeva donare suggerimenti e consigli, svelando i segreti di Dio. Tutti volevano vederla, ascoltarla, avere qualche cosa da lei; magari una parola. Perciò fu chiamata la “Monaca Santa”. Morì il 5 gennaio 1890, a quasi 81 anni.