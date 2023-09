SANT’Oggi. Martedì 12 settembre la chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria, san Guido di Anderlecht e beato Tesauro Beccaria

12 settembre: san Guido di Anderlecht, nacque intorno al 950, figlio di contadini della regione belga del Brabante, Guido fin da giovanissimo si dimostrò mite e generoso, distaccato dai beni terreni. Dalla storia sappiamo che era garzone presso un contadino della zona e che donava ai poveri tutto quanto egli possedeva, compresa la razione di pane a lui destinata. Lasciata la terra natia si recò a Laken, presso Bruxelles, dove divenne sacrestano presso la Chiesa di Notre Dame, svolgendo una intensa attività a favore dei poveri, dapprima raccogliendo elemosine e poi costituendo una attività commerciale via mare, i cui fondi erano destinati agli indigenti, ma la prima nave che riuscì ad armare affondò nella Senna con tutto il carico. A seguito del naufragio che fu considerato come un presagio divino, Guido abbandonò l’attività commerciale e partì in pellegrinaggio nei luoghi cristiani d’Europa e in Terrasanta. Per sette anni percorse strade tortuose e insicure. Di ritorno dalla Terrasanta, a Roma, incontrò il decano di Anderlecht, Wonedulphe, gravemente malato che prima di spirare, gli affidò il compito di annunciare la sua morte ad Anderlecht. Guido riuscì a portare a termine la sua missione, stanco e malato venne ospitato da un sacerdote di Anderlecht, dove morì per dissenteria. La sua vita si era trasformata in quella di un pellegrino, povero tra i poveri, umile, ma tenace annunciatore del messaggio evangelico. Per questo motivo, Guido di Anderlecht può essere a ragione considerato un precursore di san Francesco d’Assisi. Morì il 12 settembre 1012; patrono dei sacrestani, agricoltori, campanari.

12 settembre: beato Tesauro Beccaria, nacque a Pavia in data imprecisata, da una nobile e importante famiglia pavese dei Beccaria. Entrò nella comunità dei Vallombrosani, fondata da san Giovanni Gualberto, un ramo dell’ordine benedettino, divenendone abate generale. Papa Alessandro IV lo inviò a Firenze, come legato pontificio, con l’incarico di cercare un accordo tra le fazioni guelfa e ghibellina della città. Dopo la morte di Federico II, nel 1250, la fazione guelfa aveva preso il sopravvento a Firenze, compiendo una lunga serie di vendette ed epurazioni che erano culminate con l’esilio delle famiglie ghibelline e con la distruzione delle loro case. Nel 1258 Tesauro fu arrestato con l’accusa d’aver segretamente trattato con re Manfredi di Sicilia per favorire il rientro dei ghibellini a Firenze. Per la verità Tesauro veniva incolpato di aver stretto segreta alleanza con i seguaci e amici del cardinale Ottaviano, in specie con Guido Novello e con Farinata degli Uberti; inoltre gli vennero mosse accuse di immoralità, e dinanzi al parlamento vennero a deporre contro di lui alcuni monaci vallombrosani e altri ecclesiastici fiorentini, oltre che vari laici. Non seguì una vera condanna, e il supplizio avvenne a furore di popolo. Processato e condannato a morte, il 4 (o il 12) settembre 1258 venne giustiziato, mediante decapitazione, nell’antica Piazza di Sant’Apollinare. L’esecuzione causò alla città di Firenze l’interdetto papale che durò per oltre 7 anni. L’uccisione dell’abate provocò anche la condanna da parte della Città di Pavia che minacciò di imprigionare i mercanti fiorentini e di confiscarne i beni. I fiorentini risposero, attraverso la penna di Brunetto Latini, a nome della Signoria di Firenze, che se l’abate fosse resuscitato mille volte, mille volte avrebbe meritato la morte, pur dichiarandosi disposti a trattative di pace. Morì il 12 settembre 1258.