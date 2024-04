SANT’Oggi. Domenica 14 aprile si celebrano i santi Valeriano, Tiburzio e Massimo con santa Lidwina di Schiedam

14 aprile si celebrano i santinacque a Roma nel 177 d.C., nobile cavaliere romano, fu convertito dalla moglie santa Cecilia il giorno del loro matrimonio. Prima di sposarsi, Cecilia gli avrebbe comunicato il suo voto di perpetua verginità, dicendogli: «Nessuna mano profana può toccarmi, perché un angelo mi protegge. Se tu mi rispetterai, egli ti amerà, come ama me». Valeriano accettò e si convertì al cristianesimo, divenendo, come la moglie, un fedele di papa Urbano I, da questi battezzato. Ma la persecuzione verso i cristiani infuriava e il prefetto Almachio lo condannò a morte con il fratello Tiburzio, anche lui convertitosi al cristianesimo, per aver dato una sepoltura a dei cristiani giustiziati ed entrambi per aver ripudiato gli dei pagani, furono affidati al cornicularius Massimo il loro carceriere, un ufficiale in seconda del console che però, prima di far eseguire la sentenza, si convertì a sua volta al Vangelo di Cristo. Una scelta che gli costò la vita: anch’egli fu martirizzato pochi giorni dopo i due fratelli. Subirono il martirio a Roma il 14 aprile 229.