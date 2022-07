SANT’ANASTASIA. Urbe vesuviana e vesuviani in cammino presentano l’evento “Gaetano Donizetti e la città vesuviana del XIX secolo”

Gaetano Donizetti e la “Città Vesuviana” del XIX secolo. È questo il titolo della manifestazione in programma giovedì sera, a partire dalle ore 20.30, in Piazza Siano a Sant’Anastasia (NA). Organizzato dalle associazioni Urbe Vesuviana e Vesuviani in cammino con il patrocinio morale del comune anastasiano e del Parco Nazionale del Vesuvio, l’evento vuole essere la presentazione del libro “L’affaire Donizetti – Intrighi musicali all’ombra del Vesuvio” di Mario Di Sapio, ma non solo. A intervallare l’approfondimento dell’autore sui contenuti del volume e sull’epoca storica nella quale esso è ambientato, canzoni della tradizione classica napoletana interpretate da Nello Esposito (chitarra) e Maria Daniela Pace (voce). «L’appuntamento di giovedì sera – preceduto dai saluti istituzionali – sarà l’occasione per approfondire un periodo storico in cui il versante settentrionale del Vesuvio è stato protagonista della vita culturale, sociale e politica più di quanto la sua stessa comunità abbia coscienza, evidenziando gli stretti collegamenti che esistevano fra i vari paesi di questo territorio. In un’unica serata racconti, analisi e consacrazione della canzone napoletana classica, che è esplosa in quel periodo diventando un fenomeno culturale ed economico di rilevanza internazionale» hanno detto a una voce Mario Di Sapio, presidente di Vesuviani in cammino e autore del libro su Donizetti, e Vincenzo Di Costanzo, presidente dell’associazione Urbe Vesuviana.