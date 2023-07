Sant’Agata de’Goti (BN). Torna il quadro artistico in Piazza Umberto I.

Quest’anno la pioggia ha limitato notevolmente la realizzazione dei quadri artistici previsti, come da consuetudine, in occasione del Corpus Domini.

Diversi quadri infatti, ideati dai Maestri della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dal gruppo di volontari dell’Infiorata2023, considerate le avverse condizioni meteo, non sono stati realizzati nelle piazze principali del borgo saticulano, sostituiti con rappresentazioni alternative di ridotte dimensioni.

I temi scelti per quest’anno ricordiamo erano l’allarme siccità e la XXXVII giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona proprio dal 2 al 6 di agosto.

Proprio per questo motivo, si è deciso realizzare il quadro rappresentativo la tematica della gioventù nelle giornate tra il 29 e il 30 luglio, in occasione anche della festa patronale in onore di Sant’Alfonso Maria de’Liguori.

Il quadro artistico sarà realizzato in Piazza Umberto I, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Unità Pastorale. L’opera artistica ha interessato particolarmente il Vescovo Mons. Giuseppe Mazzafaro che, entusiasta dell’idea, ha deciso di portarla all’attenzione del Santo Padre, Papa Franceso.

Siamo felici ed entusiasti di questa splendida notizia – ha dichiarato il Presidente Piscitelli – che ci inorgoglisce e ci riempie il cuore di gioia. Quest’anno purtroppo il disegno in questione non è stato realizzato nel giorno programmato a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Il quadro artistico rappresenta una tematica specifica, la XXXVII giornata mondiale della gioventù. Proprio per questo motivo, fin da subito, abbiamo deciso che doveva essere realizzato in un secondo momento. Dopo diverse riflessioni con il direttivo, il direttore artistico Arch. Davide Cesare e tutto il gruppo tecnico da lui guidato, che colgo l’occasione per ringraziarli per la loro disponibilità e la loro immensa professionalità, abbiamo deciso di proporlo in occasione della festa patronale.

Sappiamo che non sarà semplice – continua Piscitelli- perché il periodo vede diversi volontari in ferie, inoltre le temperature elevate ci renderanno il tutto molto più complicato. Questo però non ci intimorisce e faremo il possibile per cercare di essere impeccabili nella realizzazione e offrire, non solo alla nostra comunità, ma a tutti i turisti che accoreranno in quei giorni nella nostra città, un quadro artistico suggestivo ed emozionante.

Ringrazio l’Unità Pastorale e l’Amministrazione Comunale per la collaborazione. Un grazie particolare – conclude il Presidente Piscitelli – consentitemi di faro a tutti i volontari che in questi giorni saranno al nostro fianco sfidando il caldo e rinunciando alle proprie ferie.