AVELLA. SAN PELLEGRINO 2022. Ci si organizza per la tradizionale sfilata dei Battenti

Antico e importante rito di devozione che, da oltre due secoli, anima le strade e i vicoli di Altavilla Irpina, la processione dei Battenti di San Pellegrino richiama, ogni anno, tantissimi visitatori e devoti del Santo Patrono. I Battenti di San Pellegrino rappresentano un antico e importante rito di devozione che si svolge ad Altavilla Irpina dal 1780, il 24 agosto, in occasione dei festeggiamenti patronali. Durante questo evento, migliaia di devoti – detti battenti o anche fujenti – camminano a piedi nudi, battendo i piedi sotto il sole cocente per omaggiare con fiori e ceri il Santo Patrono. Vestiti di bianco, con la simbolica fascia rossa tramandata da padre in figlio, giungono nel paese fin dalle primissime ore del mattino e procedono lungo le vie principali, diretti verso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli dove, entrando uno per volta, rinnovano alla figura religiosa la loro promessa di voto.

Negli ultimi due anni causa la pandemia la tradizione non si è tenuta e quest’anno verrà di nuovo riproposta e per questo le squadre dei battenti si organizzano un pò ovunque in vista della prossima edizione. Anche ad Avella si stanno i devoti a San Pellegrino si stanno organizzando in vista della sfilata che come sempre partirà la notte del 23 agosto con il consueto giro per le strade cittadine prima di partire alla volta di Altavilla.

La processione dei Battenti di San Pellegrino è, ancora oggi, un evento emozionale unico, capace di attirare migliaia di devoti e visitatori.

adsense – Responsive – Post Articolo