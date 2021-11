SAN MARTINO VALLE CAUDINA: “Proseguire insieme: relazioni a catena” con il laboratorio di arte presepiale

Tra i vari progetti che SANNIOIRPINIA LAB APS sta portando avanti in partenariato con PRO LOCO SAN MARTINO APS e l’IC CARLO DEL BALZO di San Martino V.C. vi è l’intervento “PROSEGUIRE INSIEME: RELAZIONI A CATENA” finalizzato a valorizzare le attività associative mediante interventi volti al contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona nonché alla tutela dei minori con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, co-finanziato dalla Regione Campania mediante i fondi di cui all’Accordo di Programma con il MLPS.

La sinergia ormai consolidata tra i partner consentirà anche quest’anno di coinvolgere, a ridosso delle festività natalizie, bambini e ragazzi in laboratori didattici dove la conoscenza di materiali naturali e la conseguente manipolazione li avvicinerà al laboratorio di arte presepiale sotto forma di “gioco” impegnativo e formativo. Il laboratorio, partito in data odierna, sarà l’occasione per dare spazio alla propria fantasia e creatività, realizzando manufatti con materiali messi a disposizione dei discenti in maniera del tutto gratuita e diverse tecniche di realizzazione.

Grande soddisfazione del gruppo di lavoro che vede il progetto quale opportunità in cui il bambino potrà misurare la propria abilità e confrontarsi con coetanei in linguaggi diversi da quelli tipicamente utilizzati. Il progetto è finalizzato all’apprendimento di nozioni elementari e fondamentali per realizzare di manufatti costituenti un presepe. Ciò consentirà, in un’unica soluzione, esercizi di manipolazione creativa con materiali vari ecosostenibili, esperienze di coloritura, la ricerca di soluzioni tecniche che svilupperà l’ingegnosità e, come secondo obiettivo, introdurre il bambino alla conoscenza ed all’amore verso una tradizione culturale, storica, artistica e religiosa che rientra nei programmi di promozione e formazione della PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA APS.

Il laboratorio vuole offrire l’opportunità di formare e/o affinare le tecniche per la realizzazione dei presepi, condividendo l’importanza e la gioia del “saper fare insieme”.

LA PRO LOCO SAN MARTINO VALLE CAUDINA si avvarrà della collaborazione di esperti, artisti e maestri presepisti che, con la loro creatività e professionalità, potranno contribuire a far sviluppare e crescere la preparazione dei partecipanti nell’arte di realizzare un presepe.

Grazie alla dotazione di un kit individuale ogni discente potrà creare il proprio scenario presepiale per divulgare l’arte dei presepi non solo come riscoperta e/o mantenimento di tradizioni, che vanno ormai perdendosi, ma soprattutto come momento importante di socializzazione e aggregazione, messe da parte durante l’emergenza epidemiologica, responsabilizzando circa il valore delle cose; risvegliando l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparando attraverso l’esperienza; crescendo, divertendosi.

In un momento così difficile – in una nota del Presidente Daniela Miele di SANNIOIRPINIA LAB APS – è importante far sentire la presenza di attività dedicate ai minori per continuare a mantenere relazioni e legami, dialogare, supportare e non interrompere quel dialogo e quel sostegno tanto più necessario adesso, in cui l’attivazione delle proprie risorse ed il coinvolgimento dei discenti può farli stare meglio, mettendo in campo la capacità di resilienza.

