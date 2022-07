San Gennaro Vesuviano: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano titolare di un’officina

A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della compagnia di Nola insieme ai carabinieri forestali sono stati impegnati in un servizio a largo raggio volto alla sicurezza ambientale.

Durante le operazioni i Carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno denunciato un 54enne del posto titolare di un’officina a via Ottaviano.

I militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali pericolosi costituito da diverse parti meccaniche di varie auto. L’uomo – che dovrà rispondere del reato di gestione di rifiuti non controllata – non era in possesso del previsto registro di carico e scarico dei rifiuti.