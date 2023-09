ROCCARAINOLA. Riprendono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti al Museo Civico “Luigi D’Avanzo”. Incontro con Gennaro Caliendo

Venerdì 22, con il Patrocinio del Comune di Roccarainola (NA), incontro con Gennaro Caliendo e il suo ultimo romanzo “La ragazza e il mare…anzi due!”. L’ appuntamento è per le ore 18:30, presso il Palazzo Baronale di Roccarainola.

“Ogni Giorno a lavoro sempre tutto uguale. Tutti i giorni la stessa cosa, una “wuallèra” esagerata, mai un’emozione! Il turno di lavoro Iniziava allo stesso modo di sempre, buongiorno, il saluto tanto pe’ fa vede sennò pareva brutto, e finiva con uno stateve’ buono. Ci lasciavamo il giorno prima con la speranza di indovinare una bolletta vincente che desse un buon motivo per assentarci almeno un giorno e risparmiarsi quel buongiorno, che buono non era da trascorrere in quell’ambiente sempre moscio triste e senza mai una novità…”

Queste le prime righe di un racconto brillante con diversi spunti di riflessione.

“Gennaro Caliendo è un attore e scrittore, un Amico del Museo Civico di Roccarainola – commenta il Presidente del Museo Carmine Centrella – siamo lieti di inaugurare con lui la stagione autunnale degli appuntamenti al Palazzo Baronale. La serata, che vede il Patrocinio del Comune di Roccarainola, prevede la presenza dei giovani studenti dell’IPSSEOA “Carmine Russo” che garantiranno il servizio di accoglienza ai nostri ospiti. A tal proposito desidero ringraziare la Dirigente Scolastica, Professoressa Sabrina Capasso, per la sensibilità e la disponibilità mostrata”

Alla serata interverranno:

Gennaro Caliendo; Antonietta Sorrentino e Lucia Napolitano.

Saluti istituzionali:

Giuseppe Russo (Sindaco di Roccarainola); Giovanni Sirignano (Presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola); Carmine Centrella (Presidente Museo di Roccarainola).