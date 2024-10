ROCCARAINOLA. “Costruiamo il nostro Paese con i mattoncini LEGO”: un progetto per l’inclusione e l’accessibilità

L’iniziativa *”Costruiamo il nostro Paese con i mattoncini LEGO”, organizzata da **Autismo in Movimento Campania* con la collaborazione di *Talents Lab*, ha come obiettivo principale sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche e della disabilità. Attraverso laboratori di costruzione e creatività, l’iniziativa vuole promuovere la creazione di rampe e soluzioni accessibili per migliorare la vita delle persone con disabilità motoria.

Per sostenere il progetto, è possibile donare i mattoncini LEGO presso i diversi punti della zona che saranno resi noti in breve tempo. Le donazioni aiuteranno a costruire rampe colorate per superare gli ostacoli fisici e contribuire a un mondo più accessibile.

L’iniziativa ha già visto la realizzazione di diverse rampe, grazie alla passione per i LEGO di Enrico Balestra, un giovane nello spettro autistico che ha avviato il progetto nel 2020. L’obiettivo è abbattere le barriere, sia fisiche che mentali, e promuovere un’inclusione sociale più ampia per le persone con disabilità, mostrando al mondo come piccoli gesti possano fare una grande differenza.