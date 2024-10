Halloween Party 2024: Divertimento e Creatività per i Bambini a Baiano

La cartolibreria “Lo Scarabocchio” di Roberta Fiordellisi organizza un evento speciale per Halloween, intitolato “Dolcetto o Scherzetto? Halloween Party!”, che si terrà giovedì 31 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle 19:30, presso la palestra della Scuola Elementare I.C.S. “G. Parini” a Baiano (AV).

L’evento è pensato per i più piccoli, con attività di animazione, truccabimbi e un laboratorio di pittura creativa, dove i bambini potranno dipingere le zucche, rendendo l’esperienza divertente e creativa. Ci sarà musica, gadgets e una selezione di dolci deliziosi grazie alla collaborazione con “Mr. Triednik Bakery Café”.

Per partecipare è richiesta la prenotazione anticipata, con iscrizioni a numero limitato. I contatti per la prenotazione sono i numeri di telefono: 334 791 02 60 o 331 236 19 40. L’evento promette di essere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della creatività per celebrare la festività di Halloween in un ambiente sicuro e gioioso.