ROCCARAINOLA. Arrivano i Mercatini di Natale

Casette in legno, animazione per le strade, street food, il tutto racchiuso in tre giorni dedicati alla magia del Natale. Riaprono i battenti i Mercatini tradizionali di Natale a Roccarainola che, dopo la lunga attesa di un anno per la pandemia. A partire da venerdì 17 dicembre fino a domenica 19 piazza San Giovanni diventerà il cuore pulsante del Natale con le casette in legno che accoglieranno cittadini e turisti, pronti a riassaporare il clima natalizio. In collaborazione con le associazioni del territorio la manifestazione che ha obiettivo quello di far vivere un periodo di serenità e far respirare l’atmosfera del Natale soprattutto ai bambini che per troppo tempo hanno dovuto subire le limitazioni dettate dalla pandemia. “Stiamo ancora vivendo una situazione particolare – commenta il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo – quindi chiediamo ai cittadini massima attenzione e le giuste precauzioni perché la pandemia non è ancora terminata. Abbiamo, comunque, voluto, insieme alle associazioni e ai commercianti, cercare di realizzare un programma che ci riportasse il più possibile vicini alla normalità. E che facesse sentire il senso di questa festa ai nostri concittadini. Vogliamo recuperare, almeno in parte, ciò che

abbiamo perso nel corso dell’ultimo anno. Come amministrazione abbiamo lavorato ad un programma il più ricco possibile ma sempre con attenzione ad un criterio di sobrietà”.

Una manifestazione che possa dare respiro ai commercianti, ma soprattutto che possa far tornare il sorriso sui volti dei bambini che sono stati quelli più penalizzati. Abbiamo tante sorprese per questa edizione e sono già pronti spettacoli di animazione, cori, musica in giro per le strade insieme a Babbo Natale”.

