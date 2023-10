Rinascita della Primula Volley a Sperone: Un Nuovo inizio per una tradizione gloriosa

Sperone, un piccolo comune immerso nella bellezza delle colline, è pronto a rivivere uno dei suoi momenti più luminosi. Il progetto di riportare in vita la Primula Volley è ora una realtà, grazie all’impegno congiunto degli amministratori, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno lavorato instancabilmente per dar vita a questa iniziativa straordinaria. Oggi, finalmente, la squadra di pallavolo femminile è pronta a rialzare il pallone e a partecipare al campionato Csi provinciale, portando con sé i colori rosa e nero, che richiamano la gloriosa storia della Primula Volley degli anni ’90.

Una Tradizione di Successi da Onorare

La Primula Volley è stata una pietra miliare nello sport di Sperone, conquistando la serie D e riempiendo di orgoglio il cuore dei suoi sostenitori. Oggi, il richiamo a quei giorni di gloria è evidente nei colori della squadra e nel suo stesso nome. La decisione di onorare la storia passata è un tributo alle generazioni che hanno lavorato duramente per creare una tradizione di successi che ora sta per rinascere.

Un Nuovo Inizio Con Nuove Leadership

La squadra si prepara a iniziare una nuova stagione sotto la guida di una leadership dedicata. Luigi Melissa, il presidente, ha assunto l’importante incarico di guidare la squadra verso nuove vittorie. Stefano Stanco si è unito come vicepresidente, e Massimo Alaia svolgerà il ruolo di tesoriere. Questi sono i primi passi verso la costruzione di una solida struttura diretta, ma si prevede che presto si uniranno altri dirigenti per portare avanti questa nuova avventura sportiva.

Il Sostegno della Comunità e degli Sponsor

La rinascita della Primula Volley non sarebbe possibile senza il sostegno appassionato della comunità di Sperone. Numerosi sponsor si sono uniti a questa iniziativa, dimostrando il loro impegno nel sostenere lo sport locale. Questo sostegno è fondamentale per garantire che la squadra abbia le risorse necessarie per competere al meglio delle sue capacità e onorare il nome della Primula Volley.

La Presentazione Ufficiale e la Campagna Abbonamenti

Mentre il mondo dello sport a Sperone si prepara per questo nuovo inizio, la comunità è ansiosa di partecipare all’entusiasmo che circonda la Primula Volley. La presentazione ufficiale della squadra e la campagna abbonamenti sono in programma per presto, dando a tutti l’opportunità di sostenere la squadra da vicino e vivere questa emozionante stagione.

Sperone è pronto a vedere i suoi colori rosa e nero tornare in campo, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Primula Volley. L’entusiasmo e l’unità che circondano questo progetto sono la testimonianza di quanto lo sport sia in grado di unire la comunità e ispirare il futuro. In bocca al lupo alla Primula Volley e a tutti coloro che vi parteciperanno!