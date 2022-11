Riapre la storica Pasticceria Aliberti di Montoro (AV)

Sabato 26 novembre alle ore 19.30, la Pasticceria Aliberti ospiterà un esclusivo aperitivo per brindare alla sua riapertura.

La storica pasticceria di Montoro che aveva chiuso i battenti lo scorso agosto per ridisegnare i propri spazi, riapre con una location più moderna e vicina alla sua offerta. Per presentare i nuovi ambienti esclusivi, ha organizzato un aperitivo all’insegna del buon gusto con tanti Finger Food di pasticceria dolce e stuzzicheria salata, un primo piatto preparato con prodotti a km 0 dallo Chef stellato Raffaele Vitale, una degustazione dei vini di Villa Raiano, cocktail Bar e dj-set.

Il restyling del laboratorio, della caffetteria, dell’area espositiva e degli spazi esterni della Pasticceria Aliberti s’inserisce in un percorso più ampio che ha visto come protagonista Marco Aliberti. I tre mesi di chiusura sono stati, infatti, anche l’occasione per sperimentare nuovi dolci ed arricchire il proprio bagaglio personale con nuove esperienze e competenze. Lo scorso ottobre, Aliberti è entrato a far parte dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, rientrando così, a pieno titolo, tra i massimi esperti della lievitazione naturale.

Gli importanti cambiamenti che stanno interessando la Pasticceria Aliberti non sono un punto d’arrivo, ma piccole tappe di un grande viaggio verso una pasticceria sempre più moderna capace di riecheggiare un dolce passato.