Rabbia in Italia: turisti tedeschi rovesciano una statua dell’800 di Enrico Butti, dal valore di oltre 100mila euro nel nord Italia per un “selfie”.

È finita nel peggiore dei modi, con una denuncia per vandalismo e un danno al patrimonio artistico di inestimabile valore, la festa di un gruppo di influencer tedeschi e la loro vacanza italiana. I sei turisti, tra i 25 e i 30 anni, tra cui l’influencer tedesco Janis Danner, soggiornavano a Villa Alceo a Viggiù, nell’alto varesino. Lunedì scorso si sono recati nel pittoresco cortile della villa per scattare qualche “selfie”. Due di loro sono saliti nella fontana per posare con la “Domina”, opera realizzata dall’artista italiano Enrico Butti. I filmati di sorveglianza mostrano come i due uomini sembrano abbracciare la statua di 1,70 m mentre un altro la fa cadere con un bastone. I due giovani nella fontana poi perdono l’equilibrio prima di cadere, portando con sé la Domina. Il proprietario del lussuoso B&B di Viggiù, che ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri vorrebbe fare pubblicamente i nomi dei vandali, tutti registrati all’arrivo e ripresi dalle telecamere di sicurezza, ma preferisce per ora soprassedere, nella speranza che sia possibile una forma di conciliazione per risarcire il danno. Ecco il video che diventato rapidamente virale sul Web, sta suscitando grande emozione in Italia.