Capra si prende cura dei gattini quando la mamma non c’è – “Li ama come i suoi figli” – Il video

C’è sempre molto da fare nella fattoria della canadese Megan Snook. Perché mucche, cavalli, cani, gatti, capre e galline convivono nelle stalle e sui pascoli. La dama di corte pubblica regolarmente video carini e divertenti dei suoi protetti sui canali social. La capra maschio di quattro mesi Pheonix, che ha un “lavoro secondario” molto speciale, è particolarmente apprezzata dai seguaci. In qualità di amorevole zio babysitter, si prende cura dei gattini della mamma gatta Jinx quando è fuori a caccia di topi. La cura con cui si prende cura dei bambini tocca il cuore della comunità del web. “Prende il suo lavoro sul serio”, scrive la proprietaria Megan Snook sotto il video, che ha già ricevuto circa tre milioni di visualizzazioni e 439.000 Mi piace. E in effetti, sembra che il capretto Pheonix si senta a suo agio nel suo ruolo di babysitter, come un cane che culla un bambino per farlo addormentare. Il becco è seduto rilassato in una piccola capanna di legno, con diversi gattini accoccolati intorno a lui, che in realtà appartengono a Jinx il gatto. Ma a quanto pare per lei non c’è rappresentante più degno di fiducia di Pheonix, in modo che possa concedersi una pausa dall’essere una mamma con la coscienza pulita.