Questione rifiuti il Circolo di FdI Baiano chiede chiarimenti al Sindaco

(RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO) Il circolo di Fratelli d’Italia di Baiano, in merito alla questione rifiuti chiede alcuni chiarimenti al Sindaco Enrico Montanaro.

Sindaco perché sui rifiuti si e scelto da subito di aderire all’A.T.O., e non si è valutata la strada del S.A.D Sub Ambito percorsa da Sirignano e Sperone?

Giustamente si chiedono i costi di gestione e il piano di fattibilità per il Sub Ambito È stato fatto lo stesso con l’A.T.O.?

Sindaco è certo che con una gestione provinciale di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ci sia un aumento dei costi e di conseguenza l’aumento della tassa sui rifiuti per cittadini? Servizio tra l’altro che dovrebbe essere gestito tramite una società ad esclusiva partecipazione pubblica, la “Irpinia Ambiente Rifiuti Zero S.p.A.” Una nuova Irpiniambente che in molti conoscono bene, come è stata mal gestita.

Allora non sarebbe il caso di aderire tutti insieme al Sub Ambito, ed avviare subito un serio studio di fattibilità mettendo in campo una Task Force, composta dai Funzionari dei 6 Comuni del baianese e se opportuno avvalersi di qualche professionista esperto del settore.

Sindaco non pensa che sia utile, nell’interesse della cittadinanza, sganciarsi da questo vecchio schema del “Carrozzone Politico”, che ha sempre lo stesso scopo: vantaggi per pochi “addetti ai lavori” svantaggi per l’intera cittadinanza. Carrozzoni politici i cui danni li hanno pagati sempre i cittadini attraverso l’esborso delle tasse e con servizi quasi sempre scadenti.

Sindaco non creda sia arrivato il momento di realizzare una gestione associata dei servizi, su base locale, partendo proprio dai rifiuti?

Sindaco non creda che sia utile e vitale per il nostro territorio rimanere uniti? Sindaco non crede che sia più semplice e più ottimale gestire un servizio tutti insieme nei nostri 6 comuni, che imbarcarsi in un ” Carrozzone” provinciale utile ai “pochi” noti.

Abbiamo fatto tutti un gran parlare sulla necessita del Comune Unico mandamentale, visto che per il momento resta un ”sogno”, allora perché, Sindaco non diamo dimostrazione di marciare tutti dalla stessa parte?

Sindaco non crede che sarebbe un tentativo per risollevare le sorti delle nostre comunità e dei nostri territori che hanno tutte le carte in regola per crescere e svilupparsi definitamente? Così un giorno potrà dire: “Io ci ho provato”

Sindaco non crede che sia utile ascoltare e capire, anche e soprattutto le esigenze dei cittadini, stanchi ormai di subire decisioni politiche dei soliti “amici” che vi fanno vedere il dito e non la luna?

Sindaco Montanaro, ci creda, noi non crediamo che dietro la sua scelta ci sia la sola volontà di accontentare l’amico di turno, a discapito di tutta la cittadinanza.

Sindaco si fermi e ci ripensi, non faccia ricadere sulla cittadinanza la sua scelta ci creda a noi cittadini non farebbe piacere pagare di più.