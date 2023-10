Taurasi: commemorazione Guardia Scelta di P.S. Ciriaco Di Roma

Nell’odierna mattinata, nel Comune di Taurasi (AV), si è celebrato il 42mo anniversario della morte della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Ciriaco Di Roma, assassinato all’età di 30 anni, nel 1981, insieme al Capitano Francesco Straullu, nel corso di un vile agguato ad opera di un commando terroristico composto da quattro giovani appartenenti al gruppo eversivo dei N.A.R. In ricordo dell’estremo sacrificio del poliziotto irpino, che immolò la propria vita nell’adempimento del dovere, alla presenza di autorità civili e militari, dei familiari e di una rappresentanza dell’A.N.P.S. è stata ricordata la sua figura e deposto un cuscino di fiori, a nome dal Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, presso il monumento eretto nella centrale piazza del paese. Una breva cerimonia per evidenziare l’importanza di mantenere vivo il ricordo del sacrificio di tutti gli appartenenti alle Forze dell’ordine, che hanno immolato la propria vita per tutelare le istituzioni democratiche e contrastare ogni forma di criminalità.