Dopo lo stop pandemico ritorna una tradizione tanto attesa a Quadrelle per il giorno della festa patronale che ricade il 21 agosto in onore di San Giovanni Battista. In quella occasione un gruppo di giovane del posto si stanno già organizzando per riportare la tradizionale sfilata dei Battenti he da Cimitile raggiungeranno la Chiesa madre del paese. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli e il programma della festività.

