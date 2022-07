Mugnano del Cardinale (AV) – Processione di Maria Santissima delle Grazie tra tradizione e innovazione. Foto e Video

Oggi è un giorno di festa, come da tradizione, la seconda domenica di luglio è dedicata alla processione di Maria Santissima delle Grazie, Patrona di Mugnano.

La festa è iniziata all’ alba con lo sparo dei botti e il suono delle campane, alle 10 si è tenuta la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale don Pasquale Capasso. Al termine della funzione, tutti in piazza Umberto I per la tradizionale asta. A mezzogiorno dal Santuario è uscita la Santa Processione guidata dal Rettore don Giuseppe Autorino accompagnato dal Sindaco dott. Alessandro Napolitano. Presenti per la prima volta al corteo religioso, esponendo i loro stendardi, i Comitati Festa di Maria Santissima delle Grazie di Avella e di Santo Stefano di Baiano. Essendoci a Mugnano un’unica comunità interparrocchiale, per la prima volta, al corteo hanno partecipato con i loro stendardi il Comitato della Madonna del Carmine, l’Azione Cattolica e l’Arciconfraternita di Santa Filomena. La processione ha attraversato tutti i quartieri, fermandosi per 7 momenti di preghiera e di ristoro. Durante il tragitto c’è stata una curiosa, ma significativa parentesi: il Rettore ha cullato la Madonna affiancato dal Sindaco nei pressi del Cimitero. La Statua della Madonna ha fatto il suo rientro in chiesa dopo l’ultima statione dinanzi al Santuario, poco prima delle 19. È stata poi celebrata da don Giuseppe Autorino la Santa Messa.

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, Maria Santissima delle Grazie è stata portata in ogni angolo del paese, come da tradizione, per benedire i suoi fedeli. L’ innovazione si è vista nelle 7 stationi ove i cullatori, i membri del Comitato festa e tutti i fedeli hanno pregato guidati dal Rettore. (L. Carullo)







