QUADRELLE. Dopo due anni dall’inaugurazione della Panchina Rossa si è svolta cerimonia di raccoglimento per dire no alla violenza sulle donne

Era il 25 novembre 2019 quando venne inaugurata a Quadrelle la “Panchina Rossa” intitolata a Melania Rea, dopo una corsa ad ostacoli fatta di polemiche e difficoltà create ad arte, l’obiettivo voluto fortemente da Giacomo Ottaiano e dal dott. Filomeno Caruso venne raggiunto e ci fu la presenza dell’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio, del maresciallo Francesca Bocchino, dei presidenti delle quattro associazioni organizzatrici: “Ascolto donna”, “Lions Club Ottaviano Augusto”, “Lotta per la Vita” ed “Ultimi per la legalità”, del presidente della Pmi International dott. Salvatore Guerriero, del prof. Andrea Canonico e degli studenti del liceo scientifico di Mugnano del Cardinale. In quel giorno tutti indossavano la maglietta rossa ideata dalle quattro associazioni con la scritta “no alla violenza sulle donne”. Fu don Franco Iannone ad inaugurare la “Panchina Rossa” con una preghiera ed una riflessione molto toccante e significativa. Poi è arrivato il Covid 19 che con la sua corona ci ha costretti a rimanere in casa cambiando i nostri stili di vita e le nostre abitudini. Domenica 19 dicembre 2021, “Ascolto donna” con la presidente avv. Valentina Musto, impegnata in prima fila nella tematica e nel mettere in essere misure iniziative rivolte a dire no alla violenza sulle donne, ha voluto questo momento di raccoglimento e di preghiera nuovamente a Quadrelle per far comprendere che questa tematica va affrontata tutti i giorni ed la giornata del 25 novembre deve essere la sintesi del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Sulla panchina rossa sono state messe le rose rosse e davanti ad essa le scarpette rosse. Don Franco Iannone ha fatto una preghiera ed una riflessione semplice profonda prendendo come esempio il periodo della natività e della Vergine Maria. Stavolta nella piazza erano presenti i soci dell’associazione Ascolto Donna la presidente di Lotta per la vita Anna Candelmo impegnata da anni nella difesa del creato e di tutte le sue creature animate ed inanimate, l’avv. Michela Rega nel 2019 era presidente dei Lions Club Ottaviano Augusto Nola che ha partecipato con entusiasmo all’ evento dimostrando la sua enorme sensibilità il suo interesse verso la questione della violenza sulle donne dando un notevole contributo di idee, il responsabile di ultimi per la legalita’ dott. Filomeno Caruso, Giacomo Ottaiano, la dott.ssa Sonia Pastore, Agostino Penna che ha rimandato la partenza per Roma pur di essere presente alla celebrazione commemorativa: un grande applauso ed un grazie di cuore da tutti noi, la dott.ssa Maddalena Criscuolo psicologa, la dott.ssa Nilde Roselli vicesindaco del comune di Sperone, il maresciallo capo Francesca Bocchino del comando provinciale dei carabinieri di Avellino punto di riferimento irpino e non solo della lotta contro la violenza sulle donne e la drammatica realta’ del femminicidio ogni tre giorni una donna viene uccisa come ha ricordato il maresciallo capo numeri che fanno rabbrividire e dovrebbero smuovere e svegliare la coscienza di tutte le persone. Poi e’ stato piantato l’albero della legalità per dire si alla vita. Una bellissima iniziativa avvenuta nel rispetto delle regole evitando assembramenti mantenendo la distanza mettendo le dovute e preziose mascherine. Che dire bisogna fare molto lavoro quotidiano ci sono ancora tanti pregiudizi e tabu’ da eliminare verso una problematica che richiede l’impegno di tutti non solo e soltanto nella giornata mondiale del 25 novembre ma tutti i giorni bisogna fare atti e fatti concreti materializzando le idee in realta’ oggettiva partendo dalle fondamenta che deve vedere coinvolti famiglia scuola chiesa associazioni punti di ascolto, bisogna operare una rivoluzione culturale dove non esistono differenze prevaricazioni classismi contrapposizioni solo operando un radicale cambio di mentalita’ possiamo dire che l’unica differenza tra uomo e donna e’ a livello cromosomico: xy- xx. Insieme si puo’…

