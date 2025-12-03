Quadrelle: avviata la nuova campagna di lettura dei misuratori idrici

L’Alto Calore Servizi Spa ha annunciato l’avvio della nuova campagna di lettura dei misuratori idrici su tutto il territorio servito, coinvolgendo anche il Comune di Quadrelle. L’iniziativa, comunicata ufficialmente agli enti locali e alla Prefettura di Avellino, ha l’obiettivo di raccogliere le letture dei contatori per garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse idriche.

Obiettivi della campagna

Secondo quanto riportato da Alto Calore, la lettura puntuale dei contatori è fondamentale per:

• assicurare rilevazioni accurate dei consumi degli utenti;

• migliorare l’efficienza del servizio idrico;

• emettere fatture basate su dati reali, evitando stime e conguagli inattesi;

• promuovere una gestione equa e sostenibile della risorsa idrica.

L’azienda ricorda che un sistema di lettura accurato rappresenta un elemento essenziale per garantire trasparenza nei rapporti tra gestore e utenti.

Richiesta di collaborazione ai Comuni

Nella comunicazione ufficiale, Alto Calore invita i Sindaci a sostenere l’iniziativa diffondendo tra i cittadini un messaggio chiaro sull’importanza di consentire la lettura dei contatori. La collaborazione dell’utenza, infatti, è indispensabile per il corretto svolgimento delle operazioni.

Disponibilità e contatti

Per eventuali informazioni, chiarimenti o segnalazioni, l’azienda mette a disposizione il referente dell’area Metering:

Tamara Pagnozzi

Alto Calore Servizi Spa

Email: [email protected]

Cellulare: 348 6901779

La comunicazione porta la firma del Direttore Generale, ing. Andrea Lomba.