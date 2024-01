Quadrelle (AV). Il Circolo Fratelli d’Italia appoggia Mainolfi e De Laurentiis

Il circolo Fratelli d’Italia di Quadrelle, in vista del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si terrà domenica 21, presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, dichiara il pieno appoggio al candidato Presidente dott. Aniello Mainolfi attuale Responsabile Provinciale per gli enti locali di Fratelli d’Italia.

Il Circolo di FdI di Quadrelle appoggia incondizionatamente anche l’ amico Stefano De Laurentiis, attuale Dirigente Provinciale e Responsabile Mandamentale di Fratelli d’Italia candidato a Dirigente Provinciale nel futuro Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia.

Da parte di tutti gli iscritti e simpatizzanti di Quadrelle giunga un grosso in bocca al lupo ai candidati predetti, persone perbene, onesti professionisti, legati al nostro territorio, all’amata Irpinia. (Comunicato stampa)