Quadrelle – 30° anniversario di sacerdozio per don Franco Iannone

Ringraziamo Dio con la preghiera per il gran dono che ha fatto alla comunità quadrellese, per don Francesco Iannone, parroco di Quadrelle e Rettore del Seminario di Nola.

Oggi per don Franco è un giorno speciale perché ricorre il suo XXX anniversario di Ordinazione Presbiterale.

Possa il Signore accompagnarlo sempre nell’esercizio del suo ministero.(L.C.)