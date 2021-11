Psr Campania, lunedì alle 15 riunione in CommissioneAgricoltura. Borrelli: “Ok della Commissione europea fondamentale per rilancio dell’agricoltura di qualità e sostegno alle aziende.

Psr Campania, lunedì alle 15 riunione in Commissione Agricoltura. Borrelli: “Ok della Commissione europea fondamentale per rilancio agricoltura di qualità e sostegno alle aziende. Fondi vanno spesi bene. All’ordine del giorno anche emergenza cinghiali”

“Con il via libera all’estensione del Piano di sviluppo rurale della Regione Campania per il biennio 2021/2022 da parte della Commissione europea, presieduta Commissario Janusz Wojciechowski, è possibile mettere in campo risorse importanti per promuovere l’agricoltura di qualità, per sostenere le aziende con un fondo dedicato ai giovani imprenditori e per il rilancio del settore all’insegna della sostenibilità e dei princìpi della transizione ecologica. Adesso però bisogna spendere bene e in modo trasparente queste risorse per tradurre in fatti concreti le opportunità offerte dall’Europa. Ho ritenuto opportuno convocare per lunedì alle ore 15 la Commissione Agricoltura per discutere dell’emergenza cinghiali e chiedere all’assessore regionale di informarci sul Psr”. Lo ha annunciato il Presidente della Commissione Agricoltura Francesco Emilio Borrelli.

