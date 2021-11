Provinciali, domani (1 dicembre) presentazione della lista del Partito Democratico

La lista del Partito Democratico in corsa per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino, in programma per il prossimo 18 dicembre, si presenta. L’incontro con la stampa è fissato per domani, 1 dicembre, con inizio alle ore 17.00 presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino.

All’incontro sarà presente il candidato alla carica di presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane.

