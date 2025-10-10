Promozione – Girone C: il programma della 7ª giornata

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Sfide equilibrate e derby irpini nel cuore del campionato.

La Promozione Campania – Girone C entra nel vivo con la 7ª giornata, in programma tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Un turno ricco di incroci interessanti, con diverse squadre irpine pronte a farsi valere e una classifica ancora molto corta, che lascia spazio a ogni scenario.

Le partite della 7ª giornata

Sabato 11 ottobre

• 15:00 – Claudio Oliva Passo Eclano vs Sporting Ponte 2019

Il Passo Eclano, ancora a secco di punti, ospita la capolista Sporting Ponte, una delle rivelazioni del campionato. Gara dal pronostico difficile, ma utile per testare la reazione degli eclanesi.

• 15:30 – Montesarchio vs Real Arienzo

I sanniti del Montesarchio vogliono dare continuità alle ultime prestazioni positive, ma di fronte troveranno un Real Arienzo in gran forma e con il morale alto dopo un ottimo avvio di stagione.

• 15:30 – Real San Martino Valle Caudina vs U.S. Ariano

Derby di forte interesse per il pubblico irpino: il Real San Martino, a quota 5, affronta un Ariano in crescita (8 punti) e desideroso di inserirsi nel gruppo di testa.

• 15:30 – Savignanese vs Vico Calcio

Sfida tra squadre vicine in classifica: entrambe puntano a un risultato utile per allontanarsi dalle zone centrali e guadagnare fiducia.

Domenica 12 ottobre

• 10:30 – Baiano vs Audax Cervinara 1926

Anticipo mattutino che promette scintille: il Baiano, ancora fermo a zero punti, cerca la prima gioia stagionale contro un’Audax Cervinara che, nonostante i soli due punti, ha mostrato progressi.

• 15:30 – Alta Hirpinia Sport vs Terzigno 1964

A Montella l’Alta Hirpinia, dopo un avvio altalenante, ospita il Terzigno in una gara importante per entrambe. I biancoverdi cercano il primo successo casalingo per muovere la classifica.

• 15:30 – Marchesa 2018 vs Cimitile

La Marchesa punta a sfruttare il fattore campo per risalire, ma dovrà vedersela con un Cimitile in piena corsa per il primato.

• 15:30 – Saviano 1960 vs Lions Grotta

Derby di alta quota: i neroverdi del Saviano (9 punti) affrontano i giallorossi del Lions Grotta, anch’essi reduci da buone prestazioni. Una sfida che vale molto anche sul piano del prestigio.

Classifica aggiornata (dopo 6 giornate)

1. Sporting Ponte 2019 – 10 punti

2. Cimitile – 10

3. Saviano 1960 – 9

4. Real Arienzo – 9

5. Lions Grotta – 8

6. U.S. Ariano – 8

7. Vico Calcio – 7

8. Montesarchio – 5

9. Real San Martino Valle Caudina – 5

10. Savignanese – 5

11. Alta Hirpinia Sport – 4

12. Marchesa 2018 – 4

13. Audax Cervinara 1926 – 2

14. Terzigno 1964 – 1

15. Claudio Oliva Passo Eclano – 0

16. Baiano – 0