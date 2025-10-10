Promozione – Girone C: il programma della 7ª giornata

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Sfide equilibrate e derby irpini nel cuore del campionato.
La Promozione Campania – Girone C entra nel vivo con la 7ª giornata, in programma tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.
Un turno ricco di incroci interessanti, con diverse squadre irpine pronte a farsi valere e una classifica ancora molto corta, che lascia spazio a ogni scenario.
Le partite della 7ª giornata
Sabato 11 ottobre
• 15:00 – Claudio Oliva Passo Eclano vs Sporting Ponte 2019
Il Passo Eclano, ancora a secco di punti, ospita la capolista Sporting Ponte, una delle rivelazioni del campionato. Gara dal pronostico difficile, ma utile per testare la reazione degli eclanesi.
• 15:30 – Montesarchio vs Real Arienzo
I sanniti del Montesarchio vogliono dare continuità alle ultime prestazioni positive, ma di fronte troveranno un Real Arienzo in gran forma e con il morale alto dopo un ottimo avvio di stagione.
• 15:30 – Real San Martino Valle Caudina vs U.S. Ariano
Derby di forte interesse per il pubblico irpino: il Real San Martino, a quota 5, affronta un Ariano in crescita (8 punti) e desideroso di inserirsi nel gruppo di testa.
• 15:30 – Savignanese vs Vico Calcio
Sfida tra squadre vicine in classifica: entrambe puntano a un risultato utile per allontanarsi dalle zone centrali e guadagnare fiducia.
Domenica 12 ottobre
• 10:30 – Baiano vs Audax Cervinara 1926
Anticipo mattutino che promette scintille: il Baiano, ancora fermo a zero punti, cerca la prima gioia stagionale contro un’Audax Cervinara che, nonostante i soli due punti, ha mostrato progressi.
• 15:30 – Alta Hirpinia Sport vs Terzigno 1964
A Montella l’Alta Hirpinia, dopo un avvio altalenante, ospita il Terzigno in una gara importante per entrambe. I biancoverdi cercano il primo successo casalingo per muovere la classifica.
• 15:30 – Marchesa 2018 vs Cimitile
La Marchesa punta a sfruttare il fattore campo per risalire, ma dovrà vedersela con un Cimitile in piena corsa per il primato.
• 15:30 – Saviano 1960 vs Lions Grotta
Derby di alta quota: i neroverdi del Saviano (9 punti) affrontano i giallorossi del Lions Grotta, anch’essi reduci da buone prestazioni. Una sfida che vale molto anche sul piano del prestigio.
Classifica aggiornata (dopo 6 giornate)
1. Sporting Ponte 2019 – 10 punti
2. Cimitile – 10
3. Saviano 1960 – 9
4. Real Arienzo – 9
5. Lions Grotta – 8
6. U.S. Ariano – 8
7. Vico Calcio – 7
8. Montesarchio – 5
9. Real San Martino Valle Caudina – 5
10. Savignanese – 5
11. Alta Hirpinia Sport – 4
12. Marchesa 2018 – 4
13. Audax Cervinara 1926 – 2
14. Terzigno 1964 – 1
15. Claudio Oliva Passo Eclano – 0
16. Baiano – 0