PROCIDA SEGNI D’ARTE 2024 SI CONCLUDE CON SUCCESSO

Conclusasi positivamente la seconda edizione di “Procida Segni d’Arte”, rassegna internazionale di arti visive contemporanee tenutasi dal 1° al 15 Settembre 2024 presso Santa Margherita Nuova a Procida.

Particolarmente soddisfatti gli organizzatori della rassegna d’arte per il buon andamento della mostra che ha visto artisti italiani e stranieri “dialogare” – a livello pittorico e scultoreo – su Procida, splendida isola che ha sempre fatto dell’Arte e della Cultura la sua attrazione turistica principale. Grande è stata l’affluenza di pubblico – in maggior parte straniero – alla collettiva Procida Segni D’Arte che ha visto ben trentasei artisti partecipare dal vero ed in video esposizione.

L’evento artistico, patrocinato dal Comune di Procida, Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e A.N.S. Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Campania, ha visto partecipare alla cerimonia d’inaugurazione, oltre al Direttore Artistico Ivan Guidone, anche il Sindaco Raimondo Ambrosino ed il Delegato alla Cultura Michele Assante del Leccese. Padrino e madrina dell’evento, l’attore partenopeo Davide Scarinzi – già volto del nuovo film Parthenope del regista premio Oscar Paolo Sorrentino – e l’indossatrice procidana Aquilina Di Maio che per l’occasione ha indossato il tradizionale abito settecentesco della Graziella. Nei giorni seguenti l’inaugurazione, sono stati presentati dal Giornalista e Sociologo Ivan Guidone, con la presenza del Delegato alla Cultura Michele Assante del Leccese ed il Presidente dell’A.N.S. Campania Domenico Condurro, le opere letterarie di Giuseppe De Salvin e Claudio Roberti (“Dall’Ercole al Corsiero”, La Valle del Tempo), di Giovanni Frisulli (“Devo dirti una cosa…”, Edizioni Duemme), di Roberto Giuliani e Paolo Carotenuto (“Connecting Italy”, Giannini Editore).

Di seguito, gli artisti che hanno partecipato alla seconda edizione di Procida Segni D’Arte: Mariangela Agliata (Bari), Jacqueline Azpiroz (Francia), Patrizia Barone (Procida), Manuela Borrelli (Salerno), Vivian Belmonte (Avellino), Rossella Cea (Bari), Alfredo Celli (Teramo), Giuliano Cotellessa (Pescara), Maria Pia Daidone (Napoli), Micki Daquino (Procida), Alessandro Del Gaudio (Caserta), Patrizia De Simone (Napoli), Alessandra D’Ortona (Chieti), Carmine Elefante (Napoli), Vittorio Farese (Napoli), Roberto Franchitti (Roma), Carmine Galiè (Teramo), Frank Lando (Germania), Rita Mantuano (Cosenza), Renato Marini (Campobasso), Beata Majewska (Polonia), Jose Miranda (Portogallo), Mauro Molinari (Roma), Iolanda Morante (Benevento), Sara Morescalchi (Lucca), Neon Morescalchi (Lucca), Fabio Niola (Avellino), Gilda Pantuliano (Salerno), Angelo Perrini (Bari), Paola Raspu (Sulmona), Annamaria Quadretti (Procida), Achille Quadrini (Frosinone), Simone Ricciardiello (Vicenza), Roberto Sanchez (Napoli), Roberta Scotto (Procida), Enrica Soligon (Treviso), Arianna Spizzico (Procida), Manuela Stefanini (Procida).