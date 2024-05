Libri in Accademia. Appuntamento con Lettere dal Fronte di Gianluca Amatucci per la rassegna letteraria ad Avellino

L’Accademia Concorsi Militari di Avellino è lieta di annunciare che venerdì 24 maggio 2024, alle 18,00 avrà luogo il quarto incontro della rassegna letteraria “Libri in Accademia”.

La formula

Un appuntamento al mese con la letteratura nella sede ACM di Avellino, in via Capozzi, 28, di fronte all’entrata dell’ASL AV2. Il ciclo di presentazioni riguarda romanzi e saggi che hanno come protagonisti o temi le forze dell’ordine e i corpi militari. Un mondo da scoprire tra gialli, thriller investigativi, avventure, ma anche storia e approfondimenti. Di volta in volta si alternano alla conduzione giornalisti ed esperti dei temi trattati, che dialogano con l’autore, accompagnati dalla lettura di alcuni brani.

Il quarto appuntamento

Venerdì 24 maggio 2024, alle 18,00, è la volta del libro di Gianluca Amatucci Lettere dal Fronte. Umanità in trincea (Il Terebinto edizioni)

A relazionare sul volume il generale di divisione (aus) Attilio Claudio Borreca. Dialogherà con l’autore la giornalista e direttrice artistica della rassegna Eleonora Davide.

Parteciperanno Paolo De Vito, con la lettura di alcuni brani poetici, e Patrizia Girardi con le sue annotazioni musicali.

L’appuntamento, organizzato dall’Accademia Concorsi Militari di Davide Totaro, è sostenuto da: Associazione Nazionale del Fante, Associazione Carristi d’Italia, Associazione Marinai d’Italia, Federazione Nazionale Combattenti e Reduci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, WWWITALIA, Irpinia in Biblioteca.

Il libro

Lettere dal Fronte di Gianluca Amatucci

“Lettere dal fronte. Umanità in Trincea” di Gianluca Amatucci offre uno sguardo autentico sulle realtà della guerra attraverso le parole di chi l’ha vissuta. Tramite una collezione unica di lettere, diari e testimonianze, il libro ci svela le storie di coraggio, amore, speranza e disperazione vissute dai soldati e dalle loro famiglie. “Lettere dal fronte” non è solo un’opera di testimonianza, ma un viaggio intenso attraverso un percorso che ricostruisce gli eventi storici tramite i vissuti individuali di uomini e donne improvvisamente catapultati in circostanze straordinarie. Un invito a non dimenticare le lezioni della storia e a riflettere sulla complessità della condizione umana in tempo di guerra tramite una narrazione coinvolgente e ricca di umanità.

L’autore

Classe 1971, Gianluca Amatucci vive e lavora ad Avellino come giornalista. Dopo il diploma ha intrapreso la carriera militare, superando il 148° corso AUC a Cesano di Roma e svolto il servizio come Sottotenente di Complemento a Trento fino al 1994. Ha collaborato con diverse emittenti televisive e quotidiani campani. È vicepresidente dell’Associazione Nazionale del Fante – Avellino.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Vi aspettiamo!