Primo dicembre all’Enrico Medi, in esposizioni le produzioni dei Laboratori del Liceo artistico. Designer dei metalli, oreficeria e gioielleria: modelli di creatività.

Il liceo artistico Enrico Medi di Cicciano, con indirizzo nel design dei metalli e oreficeria e audiovisivo multimediale, ha organizzato una serata per il 1 dicembre. Durante l’evento, saranno presenti diverse attività:

1. Laboratorio di fumetto: i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare e creare fumetti.

2. Laboratorio di pittura estemporanea: sarà offerta la possibilità di dipingere opere d’arte in modo spontaneo e istintivo.

3. TG News: i ragazzi del liceo artistico realizzeranno un notiziario utilizzando le tecniche audiovisive apprese durante il corso.

4. Photo booth: un angolo dedicato alla fotografia dove sarà possibile scattare foto divertenti e originali.

5. Esposizione dei gioielli dell’anno precedente: verrà allestita una mostra con i gioielli realizzati dai ragazzi del laboratorio di oreficeria e saranno mostrate le tecniche di lavorazione durante dimostrazioni dal vivo.

6. Performance live: ci sarà un angolo dedicato alla musica e al canto, dove i partecipanti potranno esibirsi dal vivo.

7. Galleria espositiva: verranno esposte le opere d’arte create dai ragazzi dell’anno precedente nell’ambito del design e delle arti figurative.

8. Laboratorio di disegno aperto alle scuole secondarie di primo grado: i ragazzi delle scuole medie avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio di disegno condotto dai ragazzi del liceo artistico.

9. Shooting fotografico: il laboratorio audiovisivo realizzerà uno shooting fotografico dei pezzi di design realizzati dai ragazzi del laboratorio di oreficeria.

In sintesi, la serata del 1 dicembre presso il liceo artistico Enrico Medi di Cicciano sarà animata da molteplici attività legate all’arte, al design dei metalli e all’oreficeria, nonché ai media audiovisivi. Sarà un’occasione per esporre le creazioni degli studenti, ma anche per coinvolgere i partecipanti in laboratori pratici e esibizioni artistiche.