Prima edizione della “Caccia al Tesoro nel Vallo” a Lauro

L’Associazione Valori e Tradizioni di Migliano di Lauro è lieta di annunciare la Prima edizione della “Caccia al Tesoro nel Vallo”, che si terrà domenica 9 giugno 2024. Questo entusiasmante evento promette di essere una giornata di divertimento e competizione, con un premio finale di 1000 euro per la squadra vincitrice.

Dettagli dell’evento

La caccia al tesoro si svolgerà tra realtà e fantasia, coinvolgendo i partecipanti in una gara avvincente che metterà alla prova la loro abilità, ingegno e spirito di squadra. Le squadre, composte da un minimo di 4 fino a un massimo di 10 persone, si sfideranno per trovare il tesoro nascosto nel Vallo.

Quote di partecipazione e premio

La quota di partecipazione è di 100 euro per squadra, un contributo che permetterà ai concorrenti di vivere un’esperienza unica e stimolante. Il premio finale di 1000 euro sarà assegnato alla squadra che riuscirà a trovare il tesoro, un incentivo significativo per tutti i partecipanti.

Un’esperienza tra fantastoria e realtà

La “Caccia al Tesoro nel Vallo” promette di essere una competizione entusiasmante, in cui realtà e fantasia si intrecciano per creare un’avventura indimenticabile. I partecipanti dovranno risolvere enigmi, superare prove e collaborare efficacemente per avere la possibilità di vincere.

Come partecipare

Per iscriversi all’evento e formare una squadra, gli interessati possono contattare l’Associazione Valori e Tradizioni di Migliano di Lauro. L’iscrizione è aperta a tutti coloro che desiderano mettersi alla prova e vivere una giornata all’insegna del divertimento e della competizione.

Conclusioni

Non perdete l’occasione di partecipare alla Prima edizione della “Caccia al Tesoro nel Vallo”. Unitevi a noi per una giornata di avventura, collaborazione e divertimento, e chissà, magari la vostra squadra sarà quella fortunata a trovare il tesoro e vincere il premio di 1000 euro. Vi aspettiamo numerosi!

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattate l’Associazione Valori e Tradizioni di Migliano di Lauro.