PRIMA ASSOLUTA SHORT FILM #IORESTOALCINEMA 22 dicembre 2021 ore 17:00 Movieplex Mercogliano (Av). Gli Attori diversamente abili promuovono l’industria del cinema

Il prossimo 22 dicembre, alle ore 17:00, si terrà presso il multisala Movieplex di Mercogliano, in provincia di Avellino, la prima assoluta del cortometraggio dal titolo #Iorestoalcinema. Lo short film scritto e diretto da Modestino Di Nenna è stato prodotto dalla Follower One di Franco Fiore, in collaborazione con Daniel Di Meo (direttore della fotografia), Armando Marano (audio in presa diretta e mixaggio) e patrocinato dal Comune di Mercogliano. Dal prossimo 23 dicembre, #Iorestoalcinema sarà al centro di una campagna di comunicazione per invitare gli italiani a tornare in sala. Lo short film, ha una forte valenza sociale perché i protagonisti sono attori diversamente abili, affiancati da attori professionisti. Nel cast anche la partecipazione amichevole di Antonio Fiorillo, Antonello Cuomo ed altri interpreti di fama nazionale. La frase, tormentone del cortometraggio è “Io resto al cinema”. La campagna di comunicazione, prevede la promozione dello short film su giornali, tv, radio, oltre ad un lancio sui canali social Facebook, YouTube, Instagram e Tik Tok. La disabilità per la prima volta sarà impegnata in prima linea per promuove l’industria del cinema italiano. L’opera filmica con una trama in chiave comica, farà divertire il pubblico e lancerà un forte messaggio, invitando gli italiani a tornare in sala – noi ci crediamo. E voi? – La struttura dello short film è stata realizzata per essere diffusa attraverso i social network.

E’ la prima volta nella storia che attori diversamente abili promuovono l’industria del cinema. Una novità scritta e prodotta nella provincia di Avellino, patria di grandi personaggi del cinema come: Sergio Leone (Torella dei Lombardi), Ettore Scola(Trevico), Dino De Laurentis (Torella dei Lombardi), Joe Pesci (Aquilonia) etc.

CAST Angelo Acernese – Leonardo Piscitelli – Antonio Evangelista – Elvira Taccone – Carmine Cece – Sara Anastasia -Giuseppe Mercadante – Gilda Fotino – Antonello Cuomo – Antonio Fiorillo – Fredrilia Marialixe Bagafou Makangui – Carla Belloisi -Natalia Boichuk – Antonio Pedoto

TROUPE

Fotografia Daniel DI Meo – audio in presa diretta Armando Marano –trucco Mariailda Santoli – organizzazione generale Raffaele Menna Location Movieplex Mercogliano (Av)

SINOSSI

I multisala di tutta Italia, dopo quasi due anni di fermo, causa emergenza covid, riaprono. Un gruppo di ragazzi diversamente abili, appassionati di cinema, decidono di andare a vedere un bel film. Uno di loro, di nome Angelo, quando arriva nel foyer del multisala, cambia idea. Il ragazzo vuole andare a fare una passeggiata per riprendersi dal suo improvviso malumore. Mentre i suoi amici cercano di convincerlo a restare al cinema, utilizzando la frase “Io resto al Cinema”, due affascinanti ragazze di nome Sara e Simona, ascoltano la discussione e intervengono, ricordando ad Angelo che il cinema è cultura e vedere un bel film lo aiuterà a stare meglio. Il ragazzo viene folgorato dal fascino delle due donne e senza pensarci neanche un momento si precipita davanti al botteghino ad acquistare il ticket per assistere alla proiezione del film scelto da Sara e Simona. Ma non sa che l’uomo addetto alla vendita dei biglietti, alto più di due metri è il fratello delle due ragazze. Angelo nonostante le eleganti minacce fatte dal fratello delle due donne, raggiunge il suo scopo e riesce ad entrare nella stessa sala che proietta il film scelto da Sara e Simona. Una volta all’interno della sala, Angelo, cerca di fare delle avance alle due ragazze senza accorgersi che accanto a loro è seduto il mastodontico fratello. I compagni di Angelo ( Elvira, Leonardo e Antonio) per distogliere l’attenzione del giovane dalle due donne ricordano all’amico che: – Il cinema è terapia, Il cinema è vita – .

adsense – Responsive – Post Articolo