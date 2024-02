Presentazione del libro “Il braccialetto di Anna” di Aurora Vannucci, opera vincitrice della IV Edizione di Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi

Giovedì 22 Febbraio alle ore 10,00 presso la Parrocchia San Felice in Pincis, in via Corso Umberto I – Cimitile – Na, la Fondazione Premio Cimitile presenta il libro “Il braccialetto di Anna” di Aurora Vannucci – Medusa Editrice, opera vincitrice della quarta edizione di “Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi”, svoltosi il 17 e 18 maggio 2023 presso il teatro Umberto di Nola.

Il braccialetto di Anna è l’opera inedita di narrativa per ragazzi, scelta dalla giuria di circa 1000 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area nolana e della Regione Campania, che hanno letto le due opere finaliste e scelta la migliore.

La giovane autrice Aurora Vannucci diciottenne, vive a Parma e frequenta il Liceo linguistico Romagnosi, a soli dieci anni ha pubblicato il suo primo libro che tratta di scuola, amicizia e bullismo, è stata insignita dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella e ha vinto vari premi letterari.

Aurora Vannucci ha vinto il Premio Campania Felix Festival della letteratura per ragazzi 2023 e la sua opera è stata pubblicata dalla casa Editrice Medusa con circuito scolastico a livello nazionale.

Il romanzo racconta un anno di scuola in una classe difficile dal punto di vista di una ragazza che ama scrivere e disegnare. L’irruzione del fantastico nella realtà obbligherà i ragazzi a fare i conti con un pericoloso dittatore eletto grazie all’influenza dei social. Il romanzo è anche una tenerissima storia d’amore tra giovanissimi.

Alla presentazione del libro saranno presenti gli alunni delle scuole partecipanti al festival e interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile, Don Giovanni De Riggi, Parroco di Cimitile; Matteo Speraddio,Direttore editoriale della Medusa Editrice; Anna Iossa, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; l’autrice Aurora Vannucci.

Coordinerà Domenico Della Pietra, Docente dell’I.C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile. L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.